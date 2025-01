A ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai anunciar nesta sexta-feira (10/1) novas tecnologias que serão empregadas no controle de dengue e outras arboviroses em Minas Gerais. A divulgação será feita durante visita da representante a unidades de saúde de Belo Horizonte e de Contagem, na região metropolitana.

Entre as novidades, estão a implantação de Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL), a expansão do Método Wolbachia e da Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI).

Outra iniciativa é a implantação dos programas Mais Acesso a Especialistas e Rede Alyne, que devem impactar na rotina de atendimentos à saúde e, portanto, atualizar os gestores locais.

A agenda da ministra em Minas Gerais inclui visita às alas de quimioterapia e de exames de imagem do Instituto de Oncologia Ciências Médicas de Minas Gerais (IONCM-MG), da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), em Belo Horizonte.

Também na capital, a ministra vai visitar o Centro de Telessaúde e a Unidade de Diagnóstico por Imagem do Hospital das Clínicas da UFMG.

Já em Contagem, a visita será nas instalações do Centro Materno Infantil do Complexo Hospitalar de Contagem. A unidade também contará com a implementação do programa Rede Alyne.

