Durante o mês de janeiro, do dia 21 ao 31, o público 60+ da capital mineira poderá reviver o prazer de brincar, isso porque os dois Centros de Referência da Pessoa Idosa (CRPIs), nos Bairros Caiçara e Dom Cabral, Regiões Nordeste e Noroeste de Belo Horizonte, vão oferecer colônias de férias gratuitas. As inscrições estão abertas pela secretaria do CRPI Caiçaras, das 8h às 17h.





Atenção: para atividades no Dom Cabral, as inscrições são pelo e-mail dpei@pbh.gov.br.





As dinâmicas acontecerão nos centros, que contam com um espaço com áreas externas, quadras cobertas e salas multiuso, no período da manhã e tarde, e vão ser ministradas por professores e oficineiros com propostas práticas e interativas. As atividades são de, em média, duas horas.





Na “Oficina da Memória”, por exemplo, o estímulo é cognitivo, enquanto na “Oficina Histórias com Artes” a criatividade toma conta na produção de materiais a partir de técnicas de colagens, que poderão ser feitas por avós e netos juntos. Já em “Encontros para Brincar”, as tradições da infância brasileira serão retomadas com brincadeiras e produção de brinquedos.





A alegria nas férias insiste em ficar com a oficina de palhaçaria, a “Tarde HAHAHA”, e músicas e danças compõem a programação do “Qual é a Música” e a “Oficina Corpo Vivo”. Além de tudo isso, haverá, ainda, oficinas de inclusão digital.





As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.





Confira a programação





20/01/25 - 14h30

Oficina Memória



Vagas: 40

Local: CRPI Caiçaras

Endereço: R. Perdizes, 336 - Caiçaras

Forma de participação: presencial/inscrições na Secretaria

Inscrições: As inscrições são por ordem de chegada. Feitas na secretaria do CRPI Caiçara

22/01/25 - 14h30

Tarde HAHAHA



Vagas: 40

Local: CRPI Caiçaras

Endereço: R. Perdizes, 336 - Caiçaras

Forma de participação: por ordem de chegada, presencial/inscrições na Secretaria

Inscrições: As inscrições são por ordem de chegada. Feitas na secretaria do CRPI Caiçara

23/01/25 - 14h30

Tarde HAHAHA



Vagas: 40

Local: CRPI Dom Cabral

Endereço: Rua Santa Matildes, 325 - Dom Cabral

Forma de participação: Presencial

Inscrições: As inscrições devem ser feitas através do e-mail: dpei@pbh.gov.br

24/01/25 - 9h30 e 14h30

Histórias com Artes (intergeracional)



Vagas: 40

Local: CRPI Caiçaras

Endereço: R. Perdizes, 336 - Caiçaras

Forma de participação: presencial

Inscrições: As inscrições são por ordem de chegada. Feitas na secretaria do CRPI Caiçara

24/01/25 - 14h30

Histórias com Artes (intergeracional)



Vagas: 40

Local: CRPI Dom Cabral

Endereço: Rua Santa Matildes, 325 - Dom Cabral

Forma de participação: Presencial

Inscrições: As inscrições devem ser feitas através do e-mail: dpei@pbh.gov.br

28/01/25 - 09h30

Qual é a Música



Vagas: 40

Local: CRPI Dom Cabral

Endereço: Rua Santa Matildes, 325 - Dom Cabral

Forma de participação: Presencial

Inscrições: As inscrições devem ser feitas através do e-mail: dpei@pbh.gov.br

28/01/2025 - 14h30

Qual é a Música



Vagas: 40

Local: CRPI Caiçaras

Endereço: R. Perdizes, 336 - Caiçaras

Forma de participação: presencial

Inscrições: As inscrições são por ordem de chegada. Feitas na secretaria do CRPI Caiçara

30/01/25 - 9h30

Encontros para Brincar



Local: CRPI Dom Cabral

Endereço: Av. Santa Matildes, 325 - Dom Cabral

Forma de participação: Presencial

Inscrições: As inscrições devem ser feitas através do e-mail: dpei@pbh.gov.br

30/01/25 - 14h30

Encontros para Brincar



Vagas: 40

Local: CRPI Caiçaras

Endereço: R. Perdizes, 336 - Caiçaras

Forma de participação: presencial

Inscrições: As inscrições são por ordem de chegada. Feitas na secretaria do CRPI Caiçara

31/01/25 - 9h30

CORPO VIVO – Dança na Cadeira



Vagas: 40

Local: CRPI Caiçaras

Endereço: R. Perdizes, 336 - Caiçaras

Forma de participação: presencial

Inscrições: As inscrições são por ordem de chegada. Feitas na secretaria do CRPI Caiçara





Além da colônia de férias, o CRPI oferece as seguintes atividades: Academia a Céu Aberto; Academia da Cidade; Biodança; Coral; Dança Livre; Dança Sênior; Educação de Jovens e Adultos – EJA; Horta Comunitária; Telecentro - Informática; Jogos de Lazer; Jogos de Memória; Lancebol; Lian Gong; Oficina de Direito e Cidadania; Oficina de Memória; Oficinas de Damas, Xadrez, Buraco, Dominó; Orientação e atendimento psicossocial; Peteca; Pintura em Tecido; Pintura em Tela; Programa “Vida Ativa”; Tardes Dançantes; Teatro; Vôlei Adaptado; Voz & Violão

Serviço

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Endereço: Rua Perdizes, 336 - Caiçara/ Rua Santa Matildes, 325 - Dom Cabral

Telefones: (31) 98873-2027/ (31) 3277-7164

Email: crpi@pbh.gov.br



