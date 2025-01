Marca da tradição e identidade do carnaval de Belo Horizonte, os Blocos Caricatos agora contam com uma lei de incentivo sancionada na manhã desta sexta-feira (10/1). A nova legislação cria o "Programa de Proteção, Incentivo e Valorização dos Blocos Caricatos de Belo Horizonte", reconhecendo o valor histórico e cultural desses grupos.

A iniciativa busca garantir apoio institucional, logístico, de infraestrutura e financeiro aos Blocos Caricatos, assegurando que essa tradição, que remonta ao final do século XIX, continue a encantar moradores e turistas. Em 1897, os primeiros desfiles de carros e carroças, organizados por operários na Avenida Afonso Pena, deram origem a essa que é hoje uma das mais importantes referências culturais do samba de Belo Horizonte.

"A gente vive um passo importante hoje de mais uma política de salvaguarda para os blocos caricatos. Esses grupos estão na cidade desde a sua criação, são uma tradição genuína e singular de Belo Horizonte. Essa lei é essencial para preservar nossa identidade cultural", destacou Eliane Parreiras, Secretária Municipal de Cultura em conversa com a imprensa.

Neste ano, os Blocos Caricatos, que hoje somam nove grupos ativos, irão contar com um aporte financeiro. O investimento para os desfiles em 2025 será de R$ 624.721,00, um aumento de 50% nos últimos cinco anos, segundo a prefeitura. Além disso, a Prefeitura também afirma que investiu na sonorização, camarins e banheiros para os artistas.

Para o presidente da Associação Cultural dos Blocos Caricatos de Belo Horizonte, Juolison Mangabeira, a lei representa um marco histórico. "São 127 anos de história. Essa é a primeira vez que temos um registro legal. A lei vem dar segurança financeira e cultural, fortalecendo nosso movimento”, afirma ele, que também é presidente do Bloco Caricato Estivadores do Havaí.

Os Blocos Caricatos têm uma particularidade que os torna únicos: o desfile com a bateria em cima de caminhões, algo exclusivo da capital mineira. "Nossa bateria não é formada por profissionais, mas pela comunidade. Oferecemos oficinas e incentivamos a participação de todos, desde crianças até idosos", explica Mangabeira.

O prefeito em exercício Álvaro Damião (PSD) reforçou o caráter popular do carnaval belo-horizontino. "O carnaval em BH é do povo. A Prefeitura organiza e garante a segurança, mas é uma festa popular. Essa lei traz mais tranquilidade para que os blocos possam se preparar ao longo do ano”, afirmou.