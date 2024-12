O Inventário Participativo e o Dossiê de Registro de Samba vão reconhecer o gênero como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. O documento será entregue neste sábado (7/12) no evento “Horizontes do Samba - Patrimônio Cultural BH”, que comemora o Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. O evento faz parte das comemorações dos 127 anos da capital mineira e contará com rodas de sambistas, apresentações de escolas de samba e blocos caricatos, além de um show da cantora Aline Calixto.

A celebração vai acontecer no Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira / CRESAN Mercado da Lagoinha. O evento terá entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos. O documento que será apresentado no evento foi organizado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte e reconhece o samba como Patrimônio Cultural da cidade pela sua importância cultural e histórica.





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a elaboração do documento surgiu de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, a Fundação Municipal de Cultura e a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Projeto República: Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória. O estudo teve como protagonistas os mestres e as mestras do samba e o Coletivo de Sambistas Mestre Conga, movimento criado em agosto de 2020, com o objetivo de organizar ações e projetos relacionados ao samba mineiro.





Para o sambista do Aglomerado da Serra, Dé Lucas, o reconhecimento do samba como patrimônio cultural traz evidência ao gênero. “É uma super decisão. O samba é uma das modalidades culturais mais importantes do país. E nem todas as capitais brasileiras dão a devida evidência ao samba, como o Rio de Janeiro e São Paulo fazem. A decisão eleva o samba a um novo patamar e valoriza os intérpretes, os compositores e os músicos da modalidade em geral. O samba sempre foi colocado à margem da sociedade, e a transformação da nossa música em patrimônio cultural mudou essa visão”, evoca.





Já o sambista Dudu Pinheiro acredita que a oficialização vai fomentar o samba e viabilizar que ele tenha mais reconhecimento em editais de valorização da cultura. “Essa oficialização joga luz nas pessoas que trabalham pela cultura popular e coloca em evidência quem faz a cidade ser o que ela é. O samba é muito mais que um estilo musical; ele também é parte da vida das pessoas, e Belo Horizonte conseguir esse reconhecimento oficial é muito importante. O samba é tradição, mas tornar o gênero patrimônio cultural traz mais relevância”, detalha.

Programação





11h - Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município para análise do dossiê de Registro e deliberação do Samba como Patrimônio da Cidade.



14h30 – Roda de Samba com Mestras e Mestres de Belo Horizonte: Dona Eliza, Christina Valle, Eliete Ná, Lucinha Bosco, Dóris, Diza Franco, Jussara Preta, Regia Lopes, Bira Favela, Domingos do Cavaco, Fabinho do Terreiro, Lulu do Império, Carlos Tiburcio Crispim - Marraia, Nonato do Samba, Raimundo do Pandeiro, Ronaldo Coisa Nossa e Sô Marcelo.



Acompanhados da banda: Fabíola de Paula - bateria; Vanessa Rodrigues- baixo; Nanda Bento- surdo e tantã; Thay Santos - pandeiro e congas; Jô Silva- repique e percussão geral; Cissa do Cavaco - cavaco; Júlia Nascimento - violão e direção musical; Priscila Noberto - flauta; Paizinho do Cavaco - Violão 6 cordas; Evair Rabelo - Cavaquinho; Luiz Carlos Du pandeiro - Pandeiro e efeitos; Triskey - Violão 7 cordas.



16h30 – Escola de Samba Unidos dos Guaranys encontra Escola de Samba Cidade Jardim e Blocos caricatos Leões da Lagoinha e Estivadores do Hawaí. Participação especial da Monarquia do Samba.



17h30 – Samba da Calixto encontra Fran Januário e bloco Orisamba.



19h30 – Bloco Afro Fala Tambor encontra com o grupo Samba da Meia Noite.



Mestre de Cerimônia: Zu Moreira.

Serviço:

“Horizontes do Samba - Patrimônio Cultural BH”

Quando. Dia 7 de dezembro (sábado), a partir das 11h

Onde. Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira/ CRESAN Mercado da Lagoinha (Av. Pres. Antônio Carlos, 821 - Lagoinha).

Quanto. Gratuito. Sem a necessidade da retirada de ingressos.

Classificação. Livre

Duração. 11h às 22h.