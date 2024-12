Educação divulga resultado do Cadastro Escolar 2025

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) anunciou, nesta quarta-feira (4/12), o resultado da alocação de vagas no Cadastro Escolar 2025 para escolas da rede pública de ensino. Os inscritos já podem consultar a escola de encaminhamento por meio do site: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/app/alocacao

Vale lembrar que a vaga só estará garantida após a confirmação dentro do prazo estabelecido na Resolução SEE nº 5.058/2024. Confira o cronograma:





A partir do dia 04/12/2024: Confirmação das matrículas nas Escolas Municipais, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação de cada Município.





18/12/2024 a 10/01/2025: Matrícula dos estudantes em Escola Estadual e confirmação no Simade pelo Gestor Escolar.





21/01/2025 a 31/01/2025: Inscrição e encaminhamento dos candidatos/estudantes às vagas remanescentes.





21/01/2025 a 04/02/2025: Confirmação de matrícula dos candidatos/estudantes às vagas remanescentes nas escolas públicas, observado o prazo estabelecido no art. 28 desta Resolução





Ainda de acordo com a Secretaria, para efetivar a matrícula, pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos devem comprovar as informações fornecidas no cadastro, realizado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), e apresentar os documentos exigidos:





Documento de Identidade ou, na sua ausência, Certidão de Nascimento/Casamento do estudante, original e cópia;





CPF dos estudantes que o possuírem e, prioritariamente, para maiores de 15 anos de idade, original e cópia;





Comprovante de residência, original e cópia, no nome de um dos pais/responsáveis ou do estudante, quando maior de idade;





Histórico Escolar ou Declaração de Transferência para o candidato/estudante contemplado com vaga a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, com indicação do ano de escolaridade que está habilitado a cursar em 2025, ficando o documento original na escola;





Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou Parecer da Secretaria de Estado de Educação e publicação de Equivalência de Estudos, concluídos no exterior, ao Ensino Médio brasileiro, para o candidato/estudante que for ingressar no curso técnico na forma subsequente;





Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade, comprovando matrícula no Ensino Médio, para o estudante que for ingressar no curso técnico na forma concomitante;





Cartão da Criança atualizado ou Caderneta de Saúde atualizada para os estudantes com até 10 (dez) anos de idade, original e cópia.





Os estudantes alocados na rede municipal devem observar os prazos definidos por cada município e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para concluir a matrícula. Para os encaminhados à rede estadual, o período de matrícula será de 18/12/2024 a 10/01/2025.







Como funciona o Sucem?





O Sucem, adotado por 715 municípios mineiros, utiliza o zoneamento para indicar as escolas estaduais ou municipais mais próximas do endereço informado no cadastro, conforme a etapa de ensino pretendida.



Vagas remanescentes



Quem perdeu o prazo de inscrição em novembro terá outra oportunidade de 21/01/2025 a 31/01/2025, pelo site do Cadastro Escolar. Nesse caso, o encaminhamento dependerá da disponibilidade de vagas nas escolas próximas ao endereço informado.



