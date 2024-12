O projeto “Arte nas Águas de Minas” foi entregue nesta segunda-feira (2/12) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os muros da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Copasa, na rua Retiro das Esmeraldas, 580, Bairro Retiro, agora exibem um mural de 539 m². Entre outubro deste ano e março de 2025, mais 18 obras de arte urbana serão produzidas em reservatórios da Copasa em cinco cidades mineiras.

"Queremos estampar nessas galerias a céu aberto, por meio da arte, uma reflexão sobre o cuidado com as águas e representar as histórias desses artistas", explicou Ludmilla Ramalho, coordenadora do projeto. O "Arte nas Águas de Minas" é realizado pelo Ministério da Cultura e pela APPA – Cultura & Patrimônio, com patrocínio da Copasa.

De acordo com a coordenadora, o projeto busca reforçar a importância do cuidado com as águas e nascentes, além de oferecer à comunidade um espaço mais alegre por meio da arte urbana. A escolha dos artistas foi feita por Juliana Flores, curadora do projeto: “Além de trazer diversidade de corpos, gêneros, raças e estilos, procuramos artistas que abordam a natureza e a água em seus trabalhos, para dialogar com a população da região”.

Segundo Rafael LaCruz, multiartista responsável por um dos murais, a entrega do projeto em Contagem foi emocionante: “Eu me senti abraçado pela comunidade, muito feliz. Alguns moradores presentes me disseram que a arte trouxe mais alegria e deixou o local mais bonito e vivo”.

Para Zi Reis, também envolvida no projeto em Contagem, estampar os muros foi uma grande responsabilidade: “Minha arte vai fazer parte da vida de uma comunidade, então trabalhei com carinho, respeito e diálogo para que essas pessoas estabeleçam conexões positivas com o local”.

Tanto Zi Reis quanto Rafael LaCruz incorporaram elementos visuais que remetem à proposta inicial de debater as águas, mas também representaram suas identidades.

“Busquei inspiração no orixá Oxum e quis construir referências às pessoas mais velhas, aos peixes e ao rio São Francisco”, contou Zi Reis. LaCruz, por sua vez, explicou que buscou representar o tema, mas acrescentou elementos que dialogassem com a comunidade, além de características do Afro-Surrealismo: “Trouxe alguns elementos, como a linha de trem, que fez parte da minha infância, e figuras de matriz africana que dialogam com o tema da água”.

Ludmilla Ramalho afirmou que as expectativas são grandes: “O projeto tem impacto visual, proporciona uma experiência estética e transforma a reação da comunidade. Ninguém mais passa correndo por esses locais.”

A curadora Juliana Flores destacou que a experiência artística gera identificação com o território, cria memórias com os espaços e fortalece o vínculo da população com o espaço público: “Também é uma forma de democratizar a arte, pois esses muros estão fora de um museu, no espaço urbano, acessíveis a todos. Agora, com a expansão para o interior, o projeto vai estampar os muros de outros locais e regiões periféricas de Minas Gerais.”

Próximos destinos

O projeto não se limitará a Contagem e promete estampar mais muros em Minas Gerais. A coordenadora garantiu um “visual particular” para cada cidade. Entre outubro deste ano e março de 2025, serão produzidas 18 obras de arte urbana em reservatórios de outras cinco cidades do estado.





A próxima parada, de acordo com a Copasa, é Araxá, no Alto Paranaíba. A execução das obras está prevista para começar nesta sexta-feira (6/10) e se estender até 20 de dezembro. Os muros, desta vez, receberão obras de três artistas, sendo um deles Ramon Martins, convidado de São Paulo, formado em artes plásticas pela Universidade Estadual de Minas Gerais (UFMG). Seu trabalho é marcado pela relação direta com o spray. Além dele, foram selecionados outros dois artistas locais: Marlette Menezes e Matheus Black.

Em seguida, o projeto chega a Pouso Alegre, na Região Sul de Minas. A abertura do edital será nesta sexta-feira (6/12) e a execução das obras ocorrerá de 13 a 24 de janeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de dezembro, por meio do formulário online no site www.appa.art.br.

Para o próximo ano, duas cidades já têm data marcada para entrarem na lista: Montes Claros, na Região Norte do estado, com execução marcada para iniciar em 3 de fevereiro, e Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, agendado para 12 de maio. O município de Divinópolis, na Região Centro-Oeste, também está na lista, mas ainda não tem data definida.

