O Presépio da Paróquia São Geraldo Majela, considerado o maior de Minas Gerais, foi inaugurado no último domingo (2/12) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Essa representação do local do nascimento de Jesus Cristo foi montada por cerca de 60 voluntários sob a coordenação do Padre Fabiano Roberto.





"Recebemos há alguns anos o título de maior presépio de Minas Gerais. E esse ano temos uma novidade. Os visitantes poderão entrar no presépio e fazer uma imersão por um caminho indicado. Eu peço aos visitantes que façam duas experiências, de ser uma peça no presépio e que não seja apenas uma visita ou um tirar de fotos. Que você ao entrar no presépio, caminhe nele e recorde a pobreza e simplicidade de Jesus, que não teve um lugar digno para nascer", conta o padre Fabiano Roberto.





Ainda conforme o pároco, o presépio conta inclusive com alguns animais reais. "Temos um viveiro com pássaros, ao centro tem um lago com algumas carpas e a grande novidade esse ano, um galinheiro que está na altura das crianças com alguns patos, pintinhos e galinhas. Todos os animais são cuidados por nós da paróquia", complementou.





O padre ainda destacou que a tradição de montar o presépio em escala maior foi iniciada em 2015. "Foi por influência de minha avó paterna, que ainda é viva e desde aquela época participo da montagem", complementou. "Temos um belo trabalho de marcenaria, com ricos detalhes de paisagismo, adornado por peças de artesanato", descreve.





O Padre Fabiano finaliza que "por uma questão litúrgica, apenas no dia 24/12, a imagem do Menino Jesus será colocada na manjedoura, onde permanecerá até o dia 5 de janeiro".





Serviço

Presépio da Paróquia São Geraldo Majela

Rua Francisco Munhoz Lopes, 355, no Bairro Alfredo Freire, em Uberaba

Horários de visitação: segunda a sábado (de 8 a 12h e de 14 às 22h); domingo após as missas das 8h, 10h e 19h.