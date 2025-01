Embora faltem 54 dias para o carnaval, o clima de folia já toma conta de Belo Horizonte. Neste sábado (11/1) o Bloco Unidos do Queima Largada antecipa a folia na capital mineira. A concentração começa às 8h30 na Praça Santa Rita, no Bairro Esplanada, Região Leste de BH.

Ivan Curi, publicitário e seguidor do Unidos do Queima Largada desde 2016, descreve a experiência de participar do bloco como algo único. “A energia é absurda. Quase impossível de descrever. Só estando presente para entender”, garante ele, que também é parte da bateria do grupo carnavalesco.

Ivan já integrou outros, como o Bloco do Approach, criado em 2009: “A bateria é como uma irmandade. Eu costumo começar no tamborim, mas há um revezamento entre vários instrumentos, como repique, alfaia e outros. Isso torna tudo ainda mais dinâmico e especial."

Para Ivan, a melhor parte é a interação com o público. “Ver as pessoas dançando e cantando junto traz alegria e felicidade plena”, afirma. A presença dos foliões é um combustível que mantém a vibração do bloco em alta desde suas primeiras edições.

