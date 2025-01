A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, iniciou as vendas dos voos extras para o carnaval de 2025. Serão mais de 46 mil assentos adicionais ofertados, um aumento de 16% em relação ao feriado do ano passado. Ao todo, serão mais de 290 operações adicionais, entre 26 de fevereiro e 9 de março, e a maior parte dos voos será para o Nordeste, tradicionalmente um dos principais destinos turísticos do período.

Saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da companhia, com destino as cidades do Nordeste, serão 18 voos extras para Porto Seguro (BA); 16 para Ilhéus (BA); 14 para Salvador (BA); 12 para Aracaju (SE), Maceió (AL) e Natal (RN); 10 para João Pessoa (PB) e Recife (PE), e 8 rumo a Fortaleza (CE).

Já do BH Airport, em Belo Horizonte (MG), segundo maior hub da companhia, serão 14 voos para João Pessoa (PB); 10 para Maceió (AL) e Natal (RN); 8 Aracaju (SE) e Salvador (BA) e 4 com destino a Porto Seguro (BA). A partir do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), a companhia disponibilizará 12 decolagens com destino a Recife (PE).

"Com o aumento da demanda durante o carnaval, vamos oferecer mais opções de voos para que nossos Clientes possam aproveitar as festas com mais comodidade e flexibilidade. Como é um dos períodos de pico no setor de viagens estamos ampliando nossa operação para atender a procura, e a oferta de mais assentos contribui para o fomento do turismo e de um mercado mais competitivo”, comenta Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças.

Voos de madrugada

Para aumentar a oferta, a Companhia também ofertará voos durante o período da madrugada nos aeroportos de Campinas e Belo Horizonte. “Esses voos são importantes, pois são horários que geralmente não voamos, mas que neste período possui uma grande procura, já que os Clientes querem chegar cedo no destino final ou precisam chegar cedo em Campinas ou BH para fazer conexão”, explica Vitor Silva.

Ao todo, serão 72 voos neste horário, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, com destino a São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Chapecó (SC), Cascavel (PR), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Porto Alegre (RS), Galeão (RJ), Belém (PA), Maceió (AL), Vitória (ES) e Goiânia (GO), entre outros.