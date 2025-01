Moderno, o Ba’ra Hotel, de propriedade do atacante atleticano foi inaugurado em 2022 com uma proposta de empreendimento sustentável

O atacante do Atlético, Hulk, sempre demonstrou orgulho de seu estado, Paraíba, e tem falado positivamente sobre o potencial turístico de João Pessoa. Em várias entrevistas, ele destacou que a capital da Paraíba está em uma crescente visibilidade quando o assunto é turismo. Ele mencionou que quer que o Brasil todo conheça as belíssimas praias do estado, as piscinas naturais, a gastronomia maravilhosa e a famosa festa de São João na cidade natal do jogador, Campina Grande.

Ao custo de R$80 milhões, Hulk expressou seu desejo de diversificar seus investimentos e viu na construção do Hotel Ba’ra uma oportunidade bacana para promover João Pessoa como um destino turístico de destaque. Em entrevista à Revista Exame em outubro de 2022, na época da inauguração do hotel-boutique, ele afirmou que acreditava que a cidade tinha muito a oferecer e que os visitantes vão adorar as belezas naturais e a hospitalidade dos moradores locais: “Quero que o Brasil todo conheça através do Ba’ra as belíssimas praias que o estado da Paraíba tem, as piscinas naturais, a gastronomia maravilhosa, sem contar que Campina Grande tem a maior e melhor festa de São João. Nada faz mais sentido do que investir na Paraíba, meu próprio estado, e oferecer o que há de melhor em hospitalidade e, claro, gerar ainda mais empregos qualificados e renda para a cidade", comemora o jogador.



Hotel de luxo

Jogador Hulk investiu R$ 80 milhões no empreendimento hoteleiro em João Pessoa Ba'ra Hotel/Divulgação

O Ba’ra Hotel, na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa é um verdadeiro refúgio de luxo e sustentabilidade. Com mais de dois mil metros quadrados de área construída, o hotel oferece 123 acomodações, incluindo 119 apartamentos de 22 a 36 metros quadrados, duas suítes de 40 metros quadrados e outras duas de 60 metros quadrados, todas com vista parcial ou total para a praia.

O nome "Ba’ra" significa "mar" em tupi-guarani, refletindo a conexão do hotel com a natureza e a inovação. Segundo Gefferson Alves, diretor geral do hotel, o empreendimento não só pensa na cidade de João Pessoa, mas também no planeta, com um conceito sustentável, acolhedor e consciente.

O Ba’Ra Hotel, na Praia de Cabo Branco, em João Pessoa é um verdadeiro refúgio de luxo e sustentabilidade Ba'ra Hotel/Divulgação

O hotel é pet-friendly, oferecendo camas, bebedouros personalizados e um cardápio especial para os pets. Todas as suítes têm vista para o mar, parcial ou frontal. Para garantir uma experiência de sono excepcional, o design acústico foi desenvolvido pelo estúdio Harmonia, responsável por projetos como o Museu do Amanhã e o Hotel Four Seasons.

Casamento de sabores

O Orama é um gastro-bar no rooftop do Hotel Bara com cozinha internacional e drinques autorais Ba´ra Hotel/Divulgação

O jogador famoso também possui alguns restaurantes em João Pessoa que são bastante populares entre os moradores e turistas. Esses restaurantes são exemplos do compromisso de Hulk em investir na gastronomia local e oferecer opções de alta qualidade para os visitantes da cidade. Aqui estão alguns deles:

Iocá: Localizado no térreo do Hotel Ba'ra, o Iocá é uma trattoria italiana que valoriza ingredientes orgânicos e de pequenos produtores locais. Eduardo Mendes é Chef Executivo dos restaurantes do hotel. Sua habilidade refinada e dedicação à alta culinária elevaram ainda mais as experiências gastronômicas em João Pessoa.

Orama: Um gastro-bar no último andar do Hotel Ba'ra, o Orama oferece uma experiência mais informal com vistas para a orla. O cardápio inclui drinques autorais elaborados pelo premiado bartender Alex Mesquita.

Bar do Cuscuz: Este é outro restaurante conhecido em João Pessoa, localizado na Avenida Cabo Branco. Ele é famoso por suas delícias regionais e tem uma boa reputação entre os frequentadores.

Cozinha italiana e paraibana elevam os sabores dos pratos do restaurante Iocá Ba´ra Hotel/Divulgação



Mansão



Em 2024, Hulk inaugurou uma mansão luxuosa na Praia do Bessa, em João Pessoa. A residência será o lar dele e da esposa Camila Ângelo e dos filhos. A casa de três andares apresenta espaços generosos, incluindo uma área de academia, piscina, jacuzzi, sala de cinema, e até mesmo uma sala dedicada aos troféus do jogador. A mansão é composta por andares conectados por rampas, com paredes de vidro e uma ampla garagem para seus carros de luxo.

Muito além da capital

Se João Pessoa é aquele destino que encanta os olhos e aquece o coração. Outras cidades próximas, como Pitimbu e Conde, oferecem experiências memoráveis, seja pelas suas belezas naturais ou pela calorosa hospitalidade dos seus habitantes. Confira as dicas de turistas mineiros que visitaram a cidade nos últimos anos:

Praia Bela Arquivo Pessoal

“Meu local favorito foi Praia Bela, em Pitimbu.Um lugar lindo onde tem um rio de um lado e, do outro lado, o mar separado pelas areias, com pessoas alegres e receptivas. Um lugar aconchegante para relaxar deitado na rede enquanto se banha nas águas mornas do local”

Marília Silveira

gestora financeira, de Belo Horizonte

Praia do Coqueirinho Arquivo Pessoal



“Meu destino preferido em João Pessoa é a Praia de Coqueirinho, caracterizada por sua beleza natural, com águas cristalinas, areias claras e coqueiros deslumbrantes. A praia é cercada por mata nativa, proporcionando sombra e frescor. Coqueirinho é ideal para quem busca relaxar em um lugar paradisíaco”

Jussara Athaíde

Professora de biologia de BH

Família Faustino na Praia de Tambaba Arquivo Pessoal

“Viajamos em 2023 em família: eu, meu marido Robson e meus filhos Julia e Augusto. Ficamos encantados com a praia de Tambaba. Lugar lindo com belezas naturais exuberantes. A praia é linda, com a formação de piscinas entre as rochas que são uma maravilha. O famoso coqueiro solitário em cima de uma das pedras é um charme”

Claudinéia Faustino

Farmacêutica de Nova Era