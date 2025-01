Recentemente, João Pessoa foi destacada na pesquisa anual de Previsões de Viagem da Booking.com como um dos destinos tendência globais para 2025. A pesquisa apontou que os viajantes brasileiros vão repensar suas maneiras de viajar e sair do convencional para descobrir destinos menos lotados, embarcar em retiros de longevidade ou optar por atividades noturnas para escapar das temperaturas mais altas.

João Pessoa, conhecida como a "Porta do Sol" por sua localização privilegiada como a cidade onde o Sol nasce primeiro no continente americano, reúne características perfeitas para essa tendência. Com praias paradisíacas, reservas naturais e um ambiente propício à contemplação, o destino combina o melhor da natureza com infraestrutura turística.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de João Pessoa (@prefjoaopessoa)

A pesquisa também destaca que a capital da Paraíba deve se consolidar como a terceira cidade mais procurada por turistas de todo o mundo em 2025. Conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes e por ser uma das cidades mais verdes do planeta, o local está em evidência entre viajantes que buscam destinos autênticos, culturais e com beleza natural preservada.

Paraíso selvagem

Praia do Bessa, que fica a 5km do Centro de João Pessoa, tem água morna, tranquila e limpa Cácio Murilo/MTur

O estudo apontou tendências que moldam o turismo global, como a busca por lugares menos explorados, que oferecem experiências genuínas e memoráveis. Nesse cenário, João Pessoa brilha por unir tradição e modernidade, além das belezas naturais, com praias paradisíacas, gastronomia única e um rico patrimônio histórico-cultural. A cidade brasileira ficou atrás apenas de Sanya, na China, e Trieste, na Itália.



A inclusão de João Pessoa nesse seleto ranking de destinos mundiais foi celebrado pelo secretário municipal de Turismo, Daniel Rodrigues. A pesquisa, conforme o secretário, enfatiza a localização privilegiada da cidade, como o ponto mais oriental das Américas, onde o Sol nasce primeiro e que oferece um combo de natureza, segurança, infraestrutura, acessibilidade e inclusão. “São itens aos quais trabalhamos diuturnamente para oferecer o melhor para os nossos visitantes, para que a experiência deles supere as expectativas", afirmou.

Reconhecimento tardio

João Pessoa demorou a se destacar no cenário turístico do Nordeste devido a vários fatores. Antes, a cidade era ofuscada por destinos vizinhos como Salvador, na Bahia, Maceió, em Alagoas e Recife, em Pernambuco, que já eram conhecidos internacionalmente. Além disso, a falta de investimentos em infraestrutura e marketing eficaz contribuiu para a relativa invisibilidade de João Pessoa. No entanto, nos últimos anos, a cidade passou por uma transformação significativa, com melhorias na infraestrutura urbana, campanhas de marketing bem-sucedidas e um investimento crescente da iniciativa privada, especialmente na construção civil. Esses esforços resultaram em um aumento considerável no número de turistas e novos moradores, impulsionando João Pessoa a uma posição de destaque nas listas internacionais de destinos em alta.





Como foi feita a pesquisa?

De acordo com a pesquisa anual de Previsões de Viagem da Booking.com, em 2025 os viajantes brasileiros vão repensar suas maneiras de viajar e sair do convencional para descobrir destinos menos lotados (83%), embarcar em retiros de longevidade (78%) ou optar por atividades noturnas para escapar das temperaturas mais altas (57%). A pesquisa encomendada pela Booking.com foi realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.713 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. Os participantes responderam a uma pesquisa online em julho/agosto de 2024.





O que visitar no paraíso verde

Piscinas Naturais do Picãozinho, um paraíso verde que merece uma visita Cácio Murilo/MTur

João Pessoa, carinhosamente conhecida pelos turistas como "Jampa", é a capital da Paraíba e uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1585. Mas a cidade não é apenas rica em história; ela é um verdadeiro paraíso tropical, oferecendo uma fusão de belezas naturais, culturais e históricas que cativam visitantes de todas as partes. Um dos principais atrativos turísticos de João Pessoa é a sua vasta costa, adornada por praias de areias brancas e águas cristalinas.



Entre as mais famosas estão a Praia de Tambaú, localizada no coração da cidade, conhecida pela sua grande faixa de areia, quiosques e a vibrante vida noturna. O pôr do Sol no local é simplesmente inesquecível. Já a Praia do Cabo Branco, com suas falésias de argila branca e vastas áreas de manguezais, é perfeita para quem busca tranquilidade. Não podemos esquecer a Praia do Jacaré, em Cabedelo, que, embora não seja propriamente uma praia para banho, é famosa pelo seu entardecer ao som do "Bolero" de Ravel, tocado por músicos locais em barcos.

Não deixe de assistir ao emocionante pôr do Sol na Praia do Jacaré, ao som do "Bolero" de Ravel Decolar/Divulgação

Legado de Niemeyer

Estação Cabo Branco, um espaço cultural projetado por Oscar Niemeyer, que oferece exposições e uma vista panorâmica Cácio Murilo/MTur

Ao chegar em João Pessoa, os turistas são recebidos por um caloroso clima tropical e uma hospitalidade ímpar. A cidade é famosa por outras praias, como Bela, Seixas, além da fascinante Ilha de Areia Vermelha, que surge durante a maré baixa e proporciona um espetáculo natural imperdível. Além das praias, o Centro Histórico de João Pessoa oferece um passeio cultural enriquecedor, com igrejas seculares, como a Igreja de São Francisco, e edificações coloniais que contam a história da cidade.

A Booking.com apontou ainda, que João Pessoa é admirada como um local verde, a cidade oferece aos viajantes a chance de admirar sua beleza natural com uma visita ao Jardim Botânico. Para aqueles que desejam explorar a natureza, o Parque Arruda Câmara, também conhecido como Bica, é uma excelente opção. O parque abriga diversas espécies de fauna e flora, além de um zoológico e áreas para piqueniques. Outro ponto imperdível é a visita à Estação Cabo Branco, um espaço cultural projetado por Oscar Niemeyer, que oferece exposições e uma vista panorâmica.

Cultura e gastronomia paraibana

A gastronomia local é um dos grandes atrativos de João Pessoa. Restaurantes como o Mangai são renomados por seus pratos que valorizam ingredientes regionais, como a carne de sol, o queijo coalho e os frutos do mar. A culinária paraibana é rica e diversificada, e os visitantes têm a oportunidade de experimentar delícias como a famosa "galinha à cabidela" e a "tapioca com coco", um prato típico que pode ser encontrado em várias barracas de praia.

Os viajantes também podem visitar o Mercado de Tambaú para aprender mais sobre o artesanato local, incluindo bordados, cerâmica e técnicas de crochê. Outra opção interessante é o passeio cultural no Catamarã do Forró, no Rio Paraíba, para comer pratos tradicionais, dançar quadrilha e apreciar o forró.



Sustentabilidade

Explore o verde ao redor ao visitar o Jardim Botânico de João Pessoa Cácio Murilo/MTur

A pesquisa da Booking.com também destacou o interesse crescente por destinos sustentáveis, o que contribui para o destaque da capital Paraibana. A cidade é conhecida por suas iniciativas de preservação ambiental e planejamento urbano que integram natureza e infraestrutura, oferecendo uma experiência de viagem mais consciente e alinhada com as expectativas dos turistas modernos.