Deslumbrante vista do pôr do Sol que pode ser desfrutado do Bar Hügel

Conhecido como um tradicional destino de inverno, Monte Verde (MG) também é uma excelente rota para os turistas que pretendem curtir o verão com conforto e clima agradável, sem o calorão desta época. Com temperaturas predominantemente amenas, o distrito de Camanducaia, localizado a apenas 160 km de São Paulo, tem diversas boas opções de passeios, atividades esportivas e hospedagens para receber os visitantes na estação quente, que vai até 20 de março de 2025.







“Repleto de belezas naturais deslumbrantes dentro da Serra da Mantiqueira, Monte Verde possui alternativas de sobra para o público que nos visitar no verão, quando as noites aqui são refrescantes e as pessoas podem desfrutar de temperaturas mais baixas do que as que costumam ser registradas na maior parte das regiões do Brasil. E neste mesmo período o nosso vilarejo também estará recebendo o Natal nas Montanhas, que irá até 2 de fevereiro e contará com mais de 50 atrações culturais gratuitas”, lembra Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região). A entidade selecionou seis dicas para os viajantes curtirem na estação. Confira:



Hügel Bar e Gastronomia

Localizado no topo de uma colina, o estabelecimento é uma ótima opção de turismo gastronômico de exclusividade em Monte Verde. Com exigência de reserva antecipada, o local proporciona aos seus clientes uma deslumbrante vista do horizonte e diversas delícias das culinárias mineira, alemã, italiana e letã no seu cardápio. Possui mesas na área externa e conta com um ambiente interno requintado com amplas janelas, permitindo que a natureza seja contemplada do espaço interior. Mais informações pelo WhatsApp: (11) 99697-9449



Passeios em trilhas exclusivas

Agências de ecoaventuras oferecem passeios por trilhas e mirantes Tom Araújo/Divulgação

Entre as opções para o turismo de luxo em Monte Verde também estão passeios oferecidos por agências que são associadas à MOVE. Um deles é o de UTV, promovido pela Nossa Viagem Turismo, que proporciona uma experiência radical e off road em uma trilha exclusiva dentro da bela natureza local. Já a Lino Tour, por sua vez, oferece alternativas de rotas únicas, realizadas em carros com tração 4x4 em que andam só com casais ou famílias ao lado do guia. E os clientes podem ainda adquirir uma cesta de piquenique cheia de produtos e visitar as principais trilhas do distrito. Informações na Nossa Viagem Turismo:( 35) 99898-5359 e Lino Tour: (35) 98412-7545

Fazenda Radical

Que tal encarar uma descida na tirolesa de 1.050 metros de extensão da Fazenda Radical? Fabiano Silva/Divulgação



Um dos melhores locais de Monte Verde para praticar esportes ao ar livre, o estabelecimento oferece atividades como passeio a cavalo, arvorismo, escalada, arco e flecha e trajetos em uma mega tirolesa de 1.050 metros de extensão, a mais de 75m de altura, além de uma kids, com percurso de 80m. Os preços das atrações variam entre R$ 50 e R$ 110, sendo que, especialmente para o período do verão, será disponibilizado um desconto de 12% para quem for cumprir o circuito completo de modalidades, que sai por R$ 247 com essa porcentagem de abatimento. WhatsApp: (35) 98817-2645.





Araucária Viagens na Natureza

Rapel pode ser praticado por crianças no passeio no Chapéu do Bispo Araucária Viagens na Natureza/Divulgação

Essa agência oferece diferentes opções de roteiros de passeios guiados na natureza local. Um deles é a travessia entre as pedras do Chapéu do Bispo e do Platô, com escalada e rapel, atividade que consiste em descer o paredão da rocha com o auxílio de cordas de sustentação. Uma outra atração é uma trilha feita no final do dia, na qual os participantes podem contemplar um lindo pôr do sol do topo do Chapéu do Bispo e depois realizar o trajeto noturno na volta, observando as belezas do céu da Serra da Mantiqueira à noite. Já uma terceira opção de caminhada passa por vários mirantes e ao Pico do Meio, que fica a 2.039 metros de altitude e proporciona uma das mais belas vistas de Monte Verde. Os preços variam de R$ 250 a R$ 300, sendo que há descontos de 20% durante a semana e de 30% para famílias ou grupos de quatro ou mais participantes. WhatsApp: (11) 97192-2228.





Vitalis Arena Beach

Local conta com quadras com medidas oficiais e alto padrão de qualidade (Foto: Divulgação/Vitalis Arena Beach)

Com duas quadras localizadas a aproximadamente 1.600m de altura, o local se tornou referência em Monte Verde para curtir o beach tennis. Nesta condição de atitude, a menor resistência do ar aumenta a velocidade da bola, tornando o jogo mais rápido, técnico e dinâmico, desafiando cada jogador a superar os seus limites. O Vitalis Arena Beach fica na Travessa Aeroporto 22 e funciona das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira; das 8h às 18h, aos sábados; e das 10h às 16h, aos domingos. O estabelecimento oferece day use, por apenas R$ 30 por pessoa, às quartas-feiras e domingos, enquanto nos demais dias da semana as reservas, por hora de diversão, saem por R$ 100. O clube também empresta raquetes e bolinhas, sem custo adicional, para os clientes que não levarem os seus equipamentos. WhatsApp: (32) 98703-8438.

Parque Oschin

Até 2 de fevereiro, Parque Oschin encanta com a decoração especial de Natal Parque Oschin/ Divulgação



Com 45 mil metros quadrados de muita natureza, o local abriga diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas, e possui nascentes, araucárias e xaxins centenários, um mega playground e um restaurante. E está promovendo o “Doce Natal” até 26 de janeiro, período em que ganha uma decoração especial, com bosque, árvore e balão gigantes iluminados, além de ter entre as atrações para as crianças a bela Casa do Papai Noel e a descida do Bom Velhinho a bordo de um trenó, por meio de uma tirolesa, às 14h e às 19h diariamente. O Parque Oschin está funcionando das 10h às 20h nesta época do ano e só não abre às terças-feiras. Como o acesso é limitado, recomenda-se comprar o ingresso antecipadamente pelo site. WhatsApp: (35) 99753-4333.



VillaLeta

No VillaLeta não deixe de tirar uma foto do Drakkar, réplica de um barco usado pelos povos escandinavos VillaLeta/Divulgação -

Instalado em uma área de 20 mil m² da antiga Chácara Adélia, o local possui restaurante cujos pratos têm ingredientes e modo de preparo medievais, oferece área para a prática do tiro com arco e expõe o Drakkar, réplica de barco usado pelos povos escandinavos e abriga uma Sala Viking, com peças de artesanato que imitam antigos artefatos nórdicos. WhatsApp: (35) 99753-4333.

Pousada Canto da Nascente

Localizada em uma área verde com redes e balanços, a hospedagem fica a apenas 10 minutos, a pé, da avenida principal de Monte Verde, possui em suas suítes e chalés camas king, hidromassagem com cromoterapia e oferece café da manhã servido no quarto com itens escolhidos pelos hóspedes e preparados na hora. Para este período do ano, as diárias estão com 30% de desconto e podem ser parceladas em três ou cinco vezes, sem juros, no cartão de crédito, de acordo com o valor da tarifa paga no check-in. WhatsApp: (35) 99117-1479.





Mantikau Chocolates

Fábrica da Mantikau é o local imperdível para os amantes do chocolate Mantikau/Divulgação

Inaugurada há menos de dois meses, a fábrica da Mantikau Chocolates oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer todo o processo da fabricação, da amêndoa do cacau a barra de chocolate, e degustar as delícias produzidas no local. Além dos chocolates tradicionais, a fábrica trabalha com as opções veganas e zero lactose. A marca, que começou nas feirinhas do distrito, agora conta com visitação à fábrica e uma loja no local. Mais informações estão disponíveis no Instagram (@mantikauchocolates) ou pelo WhatsApp (35) 99957-1458.