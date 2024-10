Destinos no litoral, como a Praia do Gunga, em Alagoas, estão no topo da preferência dos brasileiros

Muitos brasileiros esperam ansiosamente pela chegada da estação mais quente do ano. Não à toa, mais de nove a cada dez (94%) turistas do país irão viajar no próximo verão, com 60% afirmando que já estão se organizando para esse momento. Inclusive, olhando para um recorte de gênero, 63% das mulheres brasileiras já estão se planejando, frente a 57% dos homens. Esses dados são de uma nova pesquisa* da Booking.com – uma das maiores empresas de reserva de hospedagem, aluguel de temporada, voos e outros serviços de viagem -, realizada em território nacional, para entender as preferências e o comportamento do viajante brasileiro quando sai de férias nessa época do ano.



Os entrevistados responderam perguntas sobre o orçamento para viagens em diferentes oportunidades durante o verão, incluindo Natal, Ano Novo, Carnaval e férias. Em média, um terço (32%) dos turistas brasileiros gastaria entre R$ 2.001 e R$ 5 mil, considerando passagens e acomodação. O Carnaval e o Natal são períodos de maior economia nas viagens, com 23% e 20% dos turistas afirmando que gastariam até R$ 2 mil, respectivamente. Já no período de férias escolares ou do trabalho (ou seja, férias entre janeiro e março, onde o Carnaval não é prioridade), os brasileiros separam um orçamento maior: 21% deles gastariam entre R$ 8.001 e R$ 11 mil; e 14% estão dispostos a desembolsar mais de $ 11 mil.

A Booking.com também descobriu que os destinos domésticos são a preferência da maioria dos entrevistados, com quase sete em cada dez brasileiros (67%) pretendendo viajar dentro do país no próximo verão – com destaque para pessoas entre 35 e 44 anos (74%). Já os mais propensos a desbravar terras internacionais são os nordestinos, com 35% declarando que pretendem viajar para fora do país.

Em busca de praia

O litoral é o destino preferido dos brasileiros para uma viagem no verão (66%) - principalmente para turistas entre 35 e 44 anos (72%) e pessoas da região Sul (71%). Mas há também aqueles que optam por outros tipos de lugares, como cidades ou espaços urbanos (13%) e destinos de campo ou montanhas (9%). Os idosos com idade acima de 65 anos, por exemplo, são os que mais escolheriam um espaço urbano para suas férias de verão (26%).

E quando pensam no destino perfeito para uma viagem durante essa época do ano, a oferta de acomodações bem avaliadas (89%), uma previsão do tempo favorável (88%), estar dentro do orçamento (86%) e a possibilidade de conhecer um lugar novo (85%) são os fatores que os brasileiros mais consideram relevantes na hora de tomar uma decisão. Já oportunidades de festas e eventos (55%) e a presença de bares e baladas (54%) são considerados elementos menos importantes.

De olho no Réveillon

Por fim, outro dado revelado pela pesquisa mostra que, se os brasileiros tivessem que escolher apenas um momento do verão para realizar uma viagem, a preferência seria pelo Ano Novo (26%), seguido por férias no mês de janeiro (24%). Em último lugar, apenas 9% dos turistas do país priorizariam uma viagem durante o Carnaval.

De acordo com Nelson Benavides, Gerente da Booking.com no Brasil, “apesar de a popularidade dos destinos de praia não ser uma surpresa, pudemos constatar que os brasileiros têm interesses diversos na hora de sair de férias durante o verão, que podem variar dependendo da região e da faixa etária do turista, ou mesmo do momento em que viajam, afinal, o planejamento de um roteiro no Carnaval é diferente de uma comemoração de Ano Novo. E a Booking.com, que tem a missão de tornar mais fácil a todas as pessoas conhecer o mundo, entende essas diferentes demandas e oferece serviços de turismo que atendam às necessidades de cada um, incluindo reservas de diversos tipos de acomodação, voos, atrações, aluguel de carros e táxis do aeroporto”.

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 1.200 entrevistados do Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem nos próximos 12 meses. A pesquisa foi feita on-line em julho e agosto de 2024.