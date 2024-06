As férias estão chegando, você está preparado? (Foto: montagem Freepik)

As férias estão chegando! Trabalhar, ter compromissos formais, estudar, dentre outras atividades são elementos essenciais na vida das pessoas. De igual maneira, as pausas e descansos são necessários e fundamentais para que as baterias sejam recarregadas.

Curtir momentos de lazer e descontração, não se preocupar com os horários e obrigações formais, deixar de lado as formalidades obrigatórias do cotidiano, tornam-se uma necessidade para quebrar o ritmo intenso da vida moderna. Uma das formas de curtir esse sentimento está intimamente ligada às férias.

Oportunamente, um novo período de férias se aproxima. As inquietações e desejos de satisfação dos prazeres, associados ao momento, se tornam mais latentes. Inúmeros são os pensamentos e associações relacionados ao lazer e divertimento. Claro, isso é natural e bastante compreensível, pois as férias devem ser vividas e aproveitadas com intensidade e qualidade.

No entanto, sua curtição e lazer devem estar cercados de minúcias, cuidados indispensáveis, que serão imprescindíveis para garantir momentos de felicidade e divertimento com segurança.

Como você se prepara para as férias?

Cada pessoa tem o seu jeito próprio de se preparar para a curtição. Há os extremamente meticulosos, que especificam detalhadamente os momentos. Também, aqueles que apenas arrumam os seus pertences e partem para a desfrutar suas viagens.

Respeitadas as individualidades e particularidades de cada viajante ou turista, sabemos que algumas condições são fundamentais para o sucesso de uma viagem.

Nesse quesito a antecipação, ou seja, um bom planejamento é fundamental para que você tenha uma experiência cercada de cuidados e segurança. Assim, podendo vivenciar ao máximo os prazeres disponíveis.

Planejar está ligado à sua capacidade de fazer escolhas, objetivando atingir determinado objetivo. Não pense que no turismo seja diferente, suas viagens dever ser pensadas e direcionadas para momentos de felicidade e curtição, evitando os perrengues, mitigando riscos e situações de perigo.

Férias e curtição

Iniciamos nossa conversa falando da necessidade das férias como um momento de curtição e desligamento das obrigações formais e rotineiras. Chegamos ao ponto da antecipação e preparação para os momentos de divertimento.

Para esse momento específico o turista dispõe de uma imensidão de ferramentas, profissionais qualificados na preparação de roteiros e viagens, dicas de amigos, acessos digitais, dentre uma imensidão de possibilidades. Certamente, há muita informação disponível para auxiliar nessa preparação.

Então, voltamos a uma questão primordial, você acredita que está devidamente preparado para suas viagens? Essa pergunta é indutiva, com inúmeras possibilidades de respostas. Há uma única certeza, nas viagens devidamente programadas, ou não, os viajantes e turistas quererem curtir os momentos intensamente.

Os resultados das viagens podem ser o reflexo das ações preparatórias, bem ou mal realizadas, das atitudes e comportamentos dos turistas e viajantes em suas experiências e, também, de fatores externos que por vezes ocorrem independente das vontades e do planejamento.

Algumas situações e pontos devem ser observados em suas viagens

Pensar uma viagem pode parecer simples, mas envolve uma imensa quantidade de informações e cuidados. O turista antenado deve ter a compreensão dos diversos segmentos e implicações que estão sendo tratados.

Vamos falar de um assunto por vezes deixado de lado dentre esses temas, as exposições de nossas vidas em redes sociais. É notório que vivemos na sociedade do espetáculo e das postagens.

Muitas pessoas têm a necessidade de socializar todos os seus momentos de vida, mesmo suas intimidades. Os likes ou curtidas em redes sociais podem ter um preço alto. É comum a notícia que turistas ao retornarem de suas viagens foram surpreendidos por um revés, suas residências invadidas e pertences levados. O que teria acontecido? Essa resposta está respondida no contexto acima.

Os cuidados em viagens devem estar conectados, a partir do planejamento, na escolha dos destinos, nos deslocamentos, na hospedagem, nos programas realizados durante as experiências, no comportamento do viajante e no retorno seguro até seus lares. Quando o turista oportuniza informações sensíveis ou adota comportamentos menos seguros, pode ser acometido de uma situação indesejada.

Dicas para suas experiências turísticas

Um bom planejamento deve conter informações relevantes e certificadas de todos os momentos de sua viagem;

Caso opte por escolher agências para a realização dos planejamentos de suas experiências, certifique-se das questões legais, evitando intempéries indesejadas;

Tenha um bom seguro viagem, pois inúmeras são as questões que essa ferramenta pode auxiliar em momentos de dificuldade;

Não torne pública a sua intenção de viajar, não exponha datas ou mesmo informações que podem colocar em risco seus bens;

Caso não fique ninguém em sua casa solicite a uma pessoa de confiança, um vizinho ou parente, que possa ficar de olho em movimentações estranhas. Feche bem as portas e janelas, tomando todo os cuidados com as questões de energia e instalações hidráulicas;

Certifique-se da sua saúde antes de qualquer viagem. No caso de viagens para o exterior ou lugares que exijam providências adicionais, esteja preparado;

Nos deslocamentos, nas hospedagens e entretenimento, tenha muito cuidado com pessoas estranhas ou situações de risco;

Conheça os hábitos e cultura das pessoas e dos locais visitados, algumas questões podem ser ofensivas ou mesmo determinadas condutas podem ser interpretadas como menos apropriadas;

Nas questões tecnológicas, tenha muito cuidado com os acessos digitais ou na utilização de dados pessoais deixados em seus locais de viagens, proteja sua privacidade;

Tenha muito cuidado em suas descobertas gastronômicas, pois algumas comidas podem trazer surpresas; e

Aproveite intensamente.

Logicamente, inúmeras outras questões devem ser observadas para que você possa curtir suas férias e essas experiências se tornem inesquecíveis. Mas, esperamos que essas dicas sejam oportunas para o momento.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar. No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais. Divirta-se em suas viagens. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo.

