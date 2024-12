Férias e verão chegaram, a corrida para curtir uma boa praia em família e um lugar ao Sol, faz de Cabo Frio ser o destino preferido dos mineiros. Quando se pensa no balneário da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, já vem em mente as areias brancas da Praia do Forte e o movimento frenético do calçadão e, de quebra, o reencontro de vizinhos e amigos.









Mas o que muitos viajantes das gerais não sabem, é que existe um paraíso escondido nessa mesma cidade, bem mais tranquilo, sem ‘muvuca’, com belas paisagens, piscinas naturais, águas mornas e trilhas - bem-vindo ao Peró. “Perto do mar, a gente é mais feliz” as placas expostas na Praia do Peró, mostram um tesouro que encanta os visitantes por sua beleza natural preservada, com suas águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Um dos destinos mais encantadores de Cabo Frio, a praia fica na saída para Búzios, e a cerca de 13 quilômetros de distância da Praia do Forte.





A região do Bairro Peró é ideal para quem busca contato com a natureza e tranquilidade, pois possui uma área de preservação ambiental e é certificada com a Bandeira Azul, um selo internacional que atesta a qualidade da água, da areia, do acesso, da mobilidade e da segurança do local. Além disso, a praia é o point de muitos surfistas, que aproveitam as boas ondas para praticar o esporte. É possível praticar stand-up paddle, caiaque e até mesmo mergulhar nas águas cristalinas da região. As condições favoráveis tornam a praia um verdadeiro paraíso para os esportistas.











Belezas ao redor





Tranquilidade e água cristalina são atrativos da Praia do Peró, em Cabo Frio Carlos Altman/EM

Ao lado da Praia do Peró, fica a Praia das Conchas, outra pouco conhecida dos mineiros. A praia tem esse nome por causa do formato de sua enseada, que lembra uma concha. O local é perfeito para quem viaja com crianças, pois tem águas calmas e cristalinas, que formam piscinas naturais entre as rochas. A praia também conta com uma boa infraestrutura de quiosques, que servem petiscos e bebidas geladas.





Banhos refrescantes

Também desconhecidas de muita gente, as piscinas naturais formadas nas rochas ficam ao lado da Praia das Conchas Carlos Altman/EM



Ao visitar a Praia da Conchas, não deixe de conhecer e se banhar nas piscinas naturais. Elas são formadas entre as rochas, que criam pequenos lagos de água transparente e morna, ideais para relaxar e observar a vida marinha. Para chegar às piscinas naturais, é preciso caminhar pela areia ou pelas pedras, seguindo as placas indicativas. O acesso é fácil e seguro, mas é recomendável usar calçados adequados e levar protetor solar, água e lanche, pois não há infraestrutura de quiosques ou vendedores ambulantes no local.







Amantes da natureza

Aventure-se por trilhas sobre o Morro do Vigia e surpreenda-se com as paisagens vistas lá do alto Carlos Altman/EM

Para quem gosta de aventura, a Praia do Peró oferece a possibilidade de fazer trilhas entre as dunas até os ‘lençóis peroenses’, além de mirantes naturais com paisagens deslumbrantes da região. Uma das trilhas mais famosas é a que vai até o topo do Morro do Vigia. Lá do alto, o visitante terá uma vista panorâmica onde poderá apreciar e fotografar o cenário paradisíaco das praias das Conchas, Peró e as ilhas de Cabo Frio.









Ilha e história

Não deixe de visitar o Centro Histórico de Cabo Frio, com construções antigas e igrejas barrocas Carlos Altman/EM

A Ilha do Japonês, fica a cerca de 1,5 quilômetro da Praia do Peró. Ela tem esse nome por causa de um antigo morador, que era descendente de japoneses. A ilha é um verdadeiro paraíso, com águas transparentes e areia branquinha, que abrigam uma rica fauna e flora marinha. Ao visitá-la, sugiro esticar o passeio até o charmoso Centro Histórico de Cabo Frio. Com suas ruas de paralelepípedos, construções antigas e igrejas barrocas, é um lugar encantador para explorar e conhecer um pouco mais sobre a história da região.









Serviço

Uma dica de hospedagem na região é o charmoso hotel Paradiso Peró. Moderno, de frente pra praia, oferece conforto e sofisticação, além de uma área de lazer completa com piscina, salão de jogos, academia, espaço infantil e sauna. Outro diferencial é o restaurante com o melhor da gastronomia nacional e internacional.