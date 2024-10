As escolas de samba e os blocos caricatos interessados em participar dos desfiles do Carnaval de passarela em 2025 na capital mineira já podem se inscrever. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou na última sexta-feira (4/10) o regulamento que informa datas e documentos necessários, disponível do site. Também foi anunciado que as apresentações acontecerão nos dias 3 e 4 de março em um novo local, a Avenida dos Andradas, e não mais na Afonso Pena.

Os representantes das agremiações vão ter que entregar a ficha de inscrição e a documentação até 15 de outubro, na Diretoria de Eventos da Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Térreo, Centro), das 10h às 12h ou das 14h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos.



Para a próxima edição do Carnaval, a PBH vai investir R$ 3.404.260 milhões, sendo R$ 2.842.940 milhões para as escolas de samba e R$ 561.320 mil para os blocos caricatos. Desse montante, o valor de R$ 258.430 mil será destinado às escolas do Grupo Especial, e R$ 155.100 mil para os coletivos de acesso.

Já para os blocos caricatos, o investimento será de R$ 71.470 mil a cada uma das agremiações do Grupo A e R$ 26.500 mil para os blocos do Grupo B.



Conforme a prefeitura, até oito agremiações, devidamente inscritas e habilitadas, poderão solicitar o auxílio financeiro para o Grupo Especial, o qual será formado pelas sete melhores colocadas no concurso e pela escola que campeã do Grupo de Acesso na última edição. Já o Acesso será composto por, no máximo, cinco agremiações.

Para o desfile de blocos caricatos, o Grupo A será constituído pelos seis blocos melhores classificados no carnaval de 2024. O Grupo B será composto por até cinco coletivos, que incluirão a agremiação que ficou em último lugar no Grupo A na edição anterior, além dos blocos que optaram por não se apresentar em 2024 e aqueles que estão se inscrevendo pela primeira vez.

Premiação

Para conquistar o título de campeã do Carnaval de BH, as escolas de samba devem se destacar em nove quesitos técnicos. Esses critérios avaliam diversos aspectos, incluindo o desempenho da bateria, a qualidade do samba-enredo, a coesão do conjunto, a criatividade do enredo, a beleza das alegorias e adereços, a originalidade das fantasias, a performance da comissão de frente, o talento do mestre-sala e da porta-bandeira, além da harmonia geral da apresentação.

Os prêmios para as Escolas do Grupo Especial serão R$ 101.130 mil pelo primeiro lugar, R$ 56.180 mil pelo segundo e R$ 28.100 mil pelo terceiro. O coletivo de Acesso receberá a premiação no valor de R$ 21.200 mil.





Os caricatos vencedores do Grupo A receberão R$ 33.700 mil pelo primeiro lugar, R$ 22.470 mil pelo segundo e R$ 11.230 mil pela terceira colocação. A vencedora do Grupo B também receberá R$ 5.300 mil, desde que atinja a pontuação mínima de 85% dos pontos da primeira colocada do Grupo A.



Haverá também a gratificação no valor de R$ 16 mil para as escolas de ambos os grupos que conseguirem a maior nota nos quesitos bateria, samba-enredo, casal de mestre sala e porta-bandeira e comissão de frente. Além disso, os blocos que conseguirem a maior nota nos quesitos bateria e samba e/ou marcha tema, vão ganhar o prêmio de R$ 5.300 mil.

Carnaval BH 2025

A próxima edição do Carnaval de Belo Horizonte já tem data marcada: será de 15 de fevereiro a 9 de março de 2025. A festa já tem um orçamento garantido de R$ 20 milhões. Desse montante, 38% serão investidos no patrocínio aos blocos de rua, aos blocos caricatos e às escolas de samba. Os desfiles, tradicionalmente organizados na Avenida Afonso Pena, acontecerão na Avenida dos Andradas.



Durante o anúncio da folia de 2025, a prefeitura informou que espera atrair meio milhão de foliões a mais do que na última edição. Neste ano, foram 5,5 milhões nas ruas da metrópole - estimativa que considera a soma de participações em todos os blocos de rua que desfilaram na capital mineira.

O cadastro de ambulantes também será aberto neste ano, em dezembro. Em 2024, quase 21 mil pessoas se credenciaram para trabalhar como vendedores ambulantes no carnaval.