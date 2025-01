Belo Horizonte amanheceu com o céu parcialmente nublado e pode enfrentar chuvas com raios e rajadas de vento nesta sexta (10)

No auge do período chuvoso, Belo Horizonte pode registrar chuva com raios e rajadas de vento nesta sexta-feira (10/1). De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 15,9ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% à tarde.

Devido ao volume de precipitações registrado nos últimos dias, as regiões do Barreiro e de Venda Nova estão sob alerta para risco geológico forte até domingo (12).

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil de BH recomenda que a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. É recomendável também não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Tempo em MG

Minas Gerais enfrenta uma Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo mais instável com alta cobertura de nuvens e pancadas de chuva volumosa a qualquer hora do dia nas regiões Noroeste, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

Nas demais regiões do estado, áreas de instabilidade ainda contribuem para a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente a partir da tarde. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte o volume de chuva tende a diminuir nos próximos dias.