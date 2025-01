Belo Horizonte poderá enfrentar chuvas fortes com raios nessa quinta-feira (23)

Belo Horizonte inicia a quinta-feira (23/1) com céu parcialmente nublado e pode enfrentar chuvas fortes ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil, a partir da tarde, a chuva pode ser acompanhada de raios e rajadas de vento.





Apesar disso, o calor segue presente. A temperatura mínima prevista será de 19°C e a máxima de 32°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.





Na tarde dessa quarta-feira (22), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou máxima de 34,3°C em BH, segunda temperatura mais alta este ano, atrás apenas de terça (21), quando os termômetros chegaram a 34,4°C.





Previsão para Minas Gerais





Para Minas Gerais, o Inmet prevê que as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas em boa parte do estado.





À tarde e à noite, podem ocorrer chuvas moderadas a fortes no Sul e Oeste de Minas, além da Zona da Mata. Em relação ao calorão, o instituto informa que as temperaturas elevadas devem seguir até o próximo fim de semana em todas as regiões mineiras.