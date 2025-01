Período de chuvas já deixou 26 mortos em Minas Gerais. Só em Ipatinga, no Vale do Aço, o número de mortes chegou a dez

O período chuvoso em Minas Gerais registra, nesta terça-feira (21/1), 106 cidades em situação de anormalidade. Em cinco dias, o número aumentou em vinte. É o que mostra boletim divulgado hoje pela Defesa Civil do estado.





Dentre as razões para o decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública estão tempestades locais, deslizamento de solo e/ou rocha, além de alagamentos.





Na segunda-feira (20), as prefeituras de Alvorada de Minas e Coluna, no Vale do Rio Doce; Caraí, no Vale do Jequitinhonha; e Cristália, no Norte de Minas, decretaram situação de emergência até julho deste ano.





Já no sábado (18), os municípios de Berilo, no Vale do Jequitinhonha; Carangola, na Zona da Mata; e Itaguara, na Região Metropolitana de BH, decretaram situação de emergência em razão de chuvas intensas, também com o mesmo vencimento.





Vinte seis pessoas morreram em Minas Gerais durante este período de chuvas, que teve início marcado em 27 de setembro, segundo a Defesa Civil. A maioria das mortes foi em razão de afogamentos ou deslizamentos de terra.





Segundo registros da Defesa Civil, dez pessoas morreram em Ipatinga; três, em Ipanema; e outras duas em Raul Soares. Os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.





O estado ainda registra 417 pessoas desabrigadas, precisando de abrigo público, e 3.536 desalojadas, que desocuparam os próprios domicílios e se deslocaram para casa de parentes ou amigos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Até o fechamento deste boletim, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou que não houve registros de desastres ou eventos adversos comunicados por municípios ou órgãos integrantes do Sistema de Defesa Civil desde a manhã de segunda-feira.