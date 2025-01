A cidade de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, foi palco de perturbações do silêncio nestes últimos dias. Entre domingo (19/1) e segunda-feira (20), duas ocorrências foram atendidas no bairro Lagoa Santa por denúncias de moradores de que indivíduos estavam transitando pelo bairro com motos com descarga livre fazendo “barulhos dos infernos”, em eventos conhecidos como “Rolezinhos do grau”.





No domingo, militares receberam denúncia às 16h e se deslocaram até a Rua Faisão, conhecida na região como “Rua do Grau”. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram um grupo de motociclistas praticando manobras perigosas, participando e promovendo evento automobilístico na via pública residencial, sem autorização da prefeitura.





As motocicletas faziam malabarismos e arrastavam as rodas dos veículos, em movimento similar ao esqui. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição deu ordem de parada, mas os motociclistas desobedeceram e começaram a fugir em via pública em alta velocidade.





De acordo com os policiais, a velocidade colocava em risco iminente a vida de outras pessoas e motoristas que passavam pela via. Um dos motociclistas, porém, ao descer uma ladeira em curva, perdeu o controle da direção e caiu.





As equipes policiais, juntamente com a equipe do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR), fizeram abordagem e verificaram que a moto estava sem placa e sem os retrovisores e o motorista, de 18 anos, sem habilitação.





Questionado, ele afirmou que havia retirado a placa e a deixou em casa para poder participar do evento organizado por amigos. Ele recebeu voz de prisão e o veículo foi removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).





Com a queda, o condutor foi encaminhado até o hospital municipal e atendido pelo médico de plantão. Na sequência, foi encaminhado para a delegacia de plantão de Governador Valadares.

Segunda apreensão

Já na segunda-feira, um motociclista de 21 anos teve a moto apreendida em evento similar. Segundo a PMMG, os militares receberam outra denúncia de moradores do bairro Lagoa Santa, agora na altura da Rua Águas. Ao chegar ao local, a guarnição visualizou seis motociclistas fazendo manobras perigosas e provocando alto barulho.

Os policiais deram ordem de parada, mas cinco condutores fugiram do local. Um deles foi abordado e ficou constatado que o veículo estava sem tampa de caixa de ar. Isso permite que a moto faça muito barulho. Ela também estava com placa ilegível e o condutor usava chinelo. Ele recebeu multas pelas infrações, enquanto a moto foi removida para o pátio do Detran.