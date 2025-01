Uma árvore de grande porte caiu, atingiu dois carros e fechou a pista da Avenida Silviano Brandão, sentido Avenida dos Andradas, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. A queda foi ocasionada pelo temporal que atingiu a capital na tarde desta quarta-feira (22/1).





Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore tombou pela raiz sobre dois carros que estavam estacionados. Não houve vítimas. Uma equipe está no local fazendo o corte e a remoção da árvore para liberar a via.





O policial militar Thiago Vieira, de 40 anos, é o proprietário de um dos carros atingidos, um HB20. Em entrevista ao Estado de Minas, ele conta que estava parado no sinal e só viu quando a árvore caiu. Chovia muito e o policial se assustou com o acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O proprietário do outro veículo, um Gol, é o motorista de aplicativo Rogério Minelli, de 65 anos. Ele conta que também estava parado, esperando o sinal abrir e não tinha para onde mover o carro e fugir da colisão com a árvore. No momento, Minelli estava com um passageiro no veículo e também se assustou com o ocorrido.