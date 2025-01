Chuva intensa atinge Minas Gerais neste fim de semana

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Minas Gerais tem registrado chuvas fortes nos últimos dias e segue em alerta até o começo de fevereiro, segundo a empresa de meteorologia MetSul. O aviso ocorre diante do cenário de elevado perigo por chuva excessiva a extrema, com risco de acumulados de precipitação excepcionalmente altos no estado, além do Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo a MetSul, os modelos numéricos indicam volumes de chuva excessivamente altos para Minas com acumulados muito acima da média histórica desta época, que é a mais chuvosa do ano na climatologia regional.

Conforme a previsão meteorológica, o volume deve ser muito alto na soma de dez dias com acumulados de 100 milímetros (mm) a 200 mm em algumas cidades, mas em alguns pontos poderá haver precipitação entre 200 mm a 400 mm em dez dias.

As áreas com maior risco de chuva excessiva são as regiões Central e Sul, além do Triângulo Mineiro. De acordo com a empresa de meteorologia, o Sul de Minas tem alto risco de chuva excessiva.

Belo Horizonte também está compreendida nas áreas em que devem ocorrer altos volumes de chuva.

Previsão

Para o fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que há possibilidade de chuva em todo o estado. Segundo a meteorologista do órgão nacional Anete Fernandes, a condição climática é típica do verão e persiste nas regiões Norte, Metropolitana de BH e Zona da Mata.

Haverá ainda, com muitas nuvens, momentos de mormaço ou abertura de sol e as típicas pancadas de chuva de verão a partir do período da tarde. As regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce terão variação de nebulosidade e apenas possibilidade de pancadas de chuva isolada.

“No decorrer desta quinta (30/1), tende a configurar um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que deve atuar sobre Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nessas áreas, principalmente a partir de sexta, haverá céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora”, diz a especialista.

Já no domingo, conforme a meteorologista, a chance de chuva nas regiões Norte, Metropolitana de BH e Zona da Mata começa a diminuir. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado, portanto, nebulosidade será reduzida ao longo do dia, porém ainda podem ocorrer pancadas isoladas.

“A ZCAS começa a enfraquecer, reduzindo o volume de chuva nas áreas sob sua atuação, o domingo será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, céu parcialmente nublado, sem perspectiva de chuva”, explica Fernandes.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alertou 522 municípios mineiros, incluindo a capital, para chuvas de até 60 mm por hora ou até 100 mm por dia até sábado (1/2). Nesses locais, o vento pode chegar a até 100 km/h, elevando o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. Alguns dos municípios já sentiram os danos causados pelos temporais.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Risco para inundações e deslizamento

Ainda de acordo com a MetSul, os temporais podem ser acompanhados por chuva intensa, raios e rajadas de vento ocasionais. Em algumas cidades, as tempestades podem ter vendaval e queda de granizo. A condição meteorológica torna alta a probabilidade de alagamentos e inundações repentinas em zonas urbanas e áreas rurais.

Segundo a meteorologia, a persistência da chuva por vários dias, com episódio de chuva muito forte em curto período, pode resultar em inundações e alagamentos por cheias de rios e transbordamento de córregos em alguns municípios das áreas afetadas. A chuva com acumulados altos gera ainda riscos geológicos, como em BH, que tem oito de suas nove regionais sob alerta.

O risco de deslizamentos de terra em áreas de encostas de morros é de alto a crítico, conforme a MetSul. Devido ao relevo de Minas Gerais, há um alto risco de queda de barreiras em estradas. É recomendado que trechos mais perigosos sejam evitados.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata