Congelador de supermercado pega fogo durante a madrugada

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um incêndio atingiu a ala de refrigerados de um Supermercado na Avenida Getúlio Vargas, 3.997, Bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta quinta-feira (30/1).

O chamado foi feito, segundo os bombeiros, por um pessoa que passava pelo local e avistou a fumaça saindo do prédio e sentiu o cheiro de queimado.

Quatro equipes dos bombeiros foram enviadas ao supermercado. A primeira guarnição a chegar ao local fez a abertura de portas e portões, localizando o local do fogo.

As chamas foram localizadas em equipamentos elétricos, especificamente nos refrigeradores conhecidos como ilhas de congelados. Primeiro, os bombeiros fizeram o combate ao fogo, debelando o incêndio. Em seguida, fizeram a verificação do painel elétrico, que estava com as chaves desarmadas, o que significa, segundo os bombeiros, que o fogo foi provenientes de um curto-circuito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia