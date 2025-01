Homem é resgatado debaixo da cama em incêndio em casa na Grande BH

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um homem, de 33 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em um incêndio em uma casa no bairro Cristais, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (24). O incêndio ocorreu depois de uma discussão entre a dona da casa discutir com o companheiro, suspeito de atear fogo no local, e o trancar dentro da casa por medo de agressões.

O suspeito informou aos bombeiros que o fogo começou na cozinha devido a uma panela esquecida no fogão. Os militares foram acionados por volta de 1h35 e, ao chegar no local, se depararam com o incêndio no segundo andar da casa, que tem três pavimentos. Foi necessário arrombar a entrada do imóvel pois havia um móvel atrás da porta. As chamas foram combatidas por volta das 4h e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da casa, uma mulher de 51 anos, saiu do local na noite de quinta depois de brigar com o ex-companheiro. Ela relatou que ele tem histórico de violência doméstica, mas que não a agrediu na noite anterior, mas que ele estava agressivo e descontrolado e, por isso, o trancou dentro da casa. A mulher saiu da residência com a filha e encontrou fumaça no local quando retornou de madrugada.

Segundo relato, a mulher sofreu ameaças em outras ocasiões e o homem já quebrou objetos na residência. Ela tentou terminar o namoro algumas vezes, mas o homem não aceita o término, chegando inclusive a pular a janela da casa algumas vezes. Na presença dos policiais, o homem, que estava alterado e agressivo, xingou a mulher e foi encaminhado à delegacia.

A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local para colher informações e vestígios, que ajudarão nas investigações. Em nota, a PC disse que o suspeito foi conduzido e será ouvido por meio da Central Estadual de Plantão Digital e que os procedimentos estão em andamento.