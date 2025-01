Dez pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um incêndio em um hotel na estação de esqui de Kartalkaya, na região central da Turquia, informou o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

Ele disse na rede social X que o incêndio na província central de Bolu foi declarado nas primeiras horas da manhã e que “infelizmente, o número de mortos chegou a 10 e o número de feridos a 32”.

Yerlikaya disse que 267 bombeiros e equipes de resgate foram mobilizados na manhã desta terça-feira (21) para o incêndio.

As chamas se originaram nos andares superiores do hotel por razões ainda desconhecidas e se espalharam rapidamente devido ao revestimento de madeira do edifício, informou a mídia turca.

Os funcionários do local ajudaram a evacuar os clientes, que eram 237 no momento do incêndio, de acordo com a emissora privada turca NTV.

