A partir desta sexta-feira (17/1), faixas da BR-040 estão passando por interdições alternadas entre os quilômetros 546 e 550, no município de Nova Lima, na Grande BH. De acordo com a EPR Via Mineira, administradora do trecho, os bloqueios se devem à instalação de sensores automáticos de tráfego, equipamentos que contabilizam o fluxo de veículos. Os locais das intervenções estarão devidamente sinalizados.

A EPR Via Mineira informou que, para minimizar o impacto para os usuários, as intervenções serão realizadas em período noturno, das 22h às 5h, durante os dias de semana.

Já aos fins de semana, os trabalhos ocorrerão em período diurno: sábado (18/1), das 10h às 20h; e domingo (19/1), das 8h às 14h. A conclusão está prevista para o sábado seguinte (25/1).

Ainda segundo a concessionária, os sensores automáticos de tráfego contribuirão para o planejamento operacional e a manutenção da rodovia. Porém, a instalação dos equipamentos, que envolve sensores aplicados diretamente no pavimento, é um processo técnico e detalhado.

