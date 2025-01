Chuvas em BH: em mais de 30 horas, ao menos 52 árvores caíram

Depois de passar por uma forte chuva de granizo, Belo Horizonte agora tem que lidar com as 52 árvores caídas. Segundo o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais (CBMMG), os acionamentos foram registrados entre as 6h de quarta (22/01) e 14h desta quinta-feira (23).

Nesta tarde, os militares trabalharam no corte de duas árvores: uma na Rua Borba Gato, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital, e outra na Rua Conde Santa Marinha, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), os bombeiros também cortaram uma árvore na rua Ítalo Bernardes, Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité.

Avenidas interditadas

A forte chuva acompanhada de ventos intensos derrubou uma árvore na Avenida Américo Vespúcio, no Bairro Caiçara, na Região Nordeste da capital. O tronco ficou atravessado na pista, próximo à Rua José Benedito Antão. Ninguém ficou ferido.

Segundo o CBMMG, ainda não houve o corte da árvore pois a interdição estaria condicionada ao apoio da Cemig.

Outra árvore de grande porte caiu, atingiu dois carros e fechou a pista da Avenida Silviano Brandão, sentido Avenida dos Andradas, no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. O corte e a remoção da árvore foi feita ontem mesmo.

Divinópolis

O município de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, também enfrenta os estragos deixados pelas chuvas. No Bairro Ipiranga, uma árvore caiu e interditou uma via pública. Os bombeiros atuaram no corte nesta quinta (23).

Um chamado também foi registrado uma árvore que tombou e atingiu um muro de uma residência.