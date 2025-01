BH está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (23/1)

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva nesta quinta-feira (23/1), de acordo com a Defesa Civil municipal. O órgão informa que as precipitações podem ter entre 20 e 40 milímetros de volume.

As pancadas de chuva podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta emitido é válido até as 8h desta sexta-feira (24/1).

Orientação

Uma ação do Governo de Minas Gerais compartilhou com a população medidas de segurança para o período chuvoso na manhã desta quinta-feira. A divulgação das orientações foi realizada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O porta-voz do CBMMG, Tenente Henrique Barcellos, alerta a população para não tentar enfrentar as águas da chuva. “A gente sabe que a água batendo ali na canela do cidadão pode trazer uma força, gerar uma queda dele, uma sucção, além do risco da contaminação”, afirma. O tenente também reforça ser importante tomar cuidado quando estiver dirigindo.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar as forças de segurança.

Durante as chuvas, a Defesa Civil recomenda:

- Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata