Obra interdita três faixas de importante avenida de BH

Uma obra deixa três faixas de trânsito interditadas na Avenida Cristiano Machado, próxima à Rua Gilson Bretas, no Bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (23/1). O canteiro central da via também teve o tráfego interrompido.

Para evitar o trecho, a BHTrans orienta que os motoristas oriundos do Bairro Dona Clara com destino a Confins, na Grande BH, devem utilizar as alças do Anel Rodoviário.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar monitoram a região.

A BHTrans informou que a previsão para conclusão da intervenção é de três dias.

Também na Cristiano Machado, um abatimento é monitorado desde segunda-feira (20/1), quando a faixa central na Avenida Cristiano Machado com a Avenida Sebastião de Brito, no sentido centro, também foi interditado. A princípio, uma vistoria realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na manhã da última terça-feira (21/1) constatou dano em rede da Copasa.

No entanto, posteriormente, a Companhia de Saneamento afirmou que o dano não seria de responsabilidade dela. "Uma equipe operacional realizou uma vistoria em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte na Avenida Cristiano Machado com Av. Sebastião de Brito, nesta terça-feira (21/1), e constatou que o interceptor de esgoto da Companhia está funcionando normalmente. A erosão no local não é de responsabilidade da empresa", informou em nota.

De acordo com a PBH, uma equipe está atuando no local para avaliação do problema. "Os reparos serão realizados, caso seja de responsabilidade da PBH", finaliza.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata