Ferida, adolescente foge de cárcere privado e denuncia companheiro

Uma adolescente de 17 anos, com várias escoriações pelo corpo, fugiu da casa onde vivia com o companheiro, de 23 anos, acusado de mantê-la em cárcere privado. O casal morava no distrito de Santo Antônio do Rio Grande, em Fronteira, no Triângulo Mineiro.

O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na manhã dessa quarta-feira (22/1), poucas horas após ser denunciado pela jovem, que conseguiu escapar durante a madrugada.

De acordo com o registro da PM, a adolescente, visivelmente abalada, procurou primeiro a cunhada, que acionou a polícia.

A vítima contou aos policiais que era mantida em cárcere privado e aproveitou o momento em que o companheiro dormia para fugir. Ela também relatou que sofria agressões físicas constantes e era impedida de sair de casa para visitar a família.

Ainda segundo a PM, o suspeito foi encontrado dormindo dentro de um carro. Ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas foi capturado após tropeçar e cair.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a prisão em flagrante foi confirmada pelos crimes de cárcere privado qualificado e lesão corporal decorrente de violência doméstica.

“Hoje (23/1), o inquérito foi concluído com o indiciamento do investigado pelos crimes citados. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional”, informou a nota.