MG: Porca que deu à luz 45 leitões pode entrar pode entrar no Guinness Book

Jornalista em formação pela UFMG. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou como repórter de Redes entre 2023 e 2024. Atualmente, repórter de fact-checking em colaboração com o Projeto Comprova.

Uma porca de Minas Gerais pode ser incluída no 'Guinness Book' – o livro dos recordes – após dar à luz 45 leitões de uma única vez. O feito foi registrado na Granja Santa Inês, propriedade da integrante da Pif Paf Alimentos localizada em Luz, no Centro-Oeste do estado, na quarta-feira (22/1).

A empresa avalia a possibilidade de registrar o novo recorde mundial, uma vez que atualmente o posto pertence ao nascimento de 37 filhotes, em 1993. O recorde já poderia ter sido quebrado anteriormente. Segundo a Pif Paf, a Granja Dourados, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, foi local de nascimentos de 38 leitões nos anos de 2023 e 2024.

“Resultados como esse só podem ser alcançados com a combinação de uma excelente qualidade genética, nutrição adequada e manejo cuidadoso, com destaque para a atenção da equipe de campo no trato dos animais. Embora isso não garanta o sucesso, oferece as melhores condições para que os animais expressem todo o seu potencial reprodutivo”, afirma Airton Martins, gerente-executivo de agropecuária da empresa.

A especialista em bem-estar animal da Pif Paf, Gisele Dela Ricci, ressalta que a empresa mantém um compromisso com a saúde, o conforto e a segurança dos animais em todas as etapas do processo produtivo.

“Isso inclui capacitações, monitoramentos diários e um compromisso com a melhoria contínua. Cada etapa do processo é guiada por princípios que visam práticas mais éticas e eficientes”, explicou.

A Pif Paf

Com sede em Belo Horizonte, a Pif Paf Alimentos já conta com 56 anos de história no setor alimentício. A empresa atua em sete estados brasileiros – Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná e Santa Catarina – e exporta para aproximadamente 40 países.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Seu catálogo oferece cerca de 800 itens, como carnes, pescados, embutidos, massas, pratos prontos e pães de queijo.