BH terá reabertura de duas trilhas até junho deste ano; confira onde

Com o calor intenso e as férias de início de ano, alguns moradores de Belo Horizonte buscam opções ao ar livre para aproveitar a cidade. A boa notícia é que, até o fim do primeiro semestre deste ano, a capital pode ganhar a reabertura de duas trilhas, que estavam fechadas há oito anos: a Trilha da Crista, no Parque da Serra do Curral, e a Trilha 4, no Parque das Mangabeiras.

A promessa foi feita por Leonardo Luchese, gestor dos dois parques há um ano e cinco meses. Ele explicou que a Trilha da Crista, que se estende por 5,3 km e faz a ligação do parque com o das Mangabeiras, seria reativada em 12 de dezembro, no aniversário da capital, mas teve o prazo estendido devido às fortes chuvas no fim do ano.

Já no Parque das Mangabeiras, a Trilha 4, que tem em torno de 1,7 km de extensão, é a única trilha que ainda não foi reaberta no parque. Fechada em 2017, devido aos casos de febre amarela, o gestor explicou que, por causa do tempo em desuso, o percurso exige algumas manutenções. "Necessita reparos do calçamento da trilha, levantamento de copa, desobstrução da via sem prejudicar a flora, melhora dos pontos de ônibus, especialmente para o público com deficiência física. Também vamos incluir placas e pontos de encontros para pesquisadores e escolas."

O gestor contou estar animado para a entrega das trilhas, prometidas para, no máximo, junho de 2025. Segundo ele, o número de visitas aos parques tem aumentado cada vez mais. "É ótimo ver os moradores da capital voltando a visitar esses espaços tão importantes da cidade. Com cuidado e paciência, vamos aos poucos entregando esses percursos de volta."

Portaria Praça Cidade do Porto

A reportagem indagou o gestor sobre a Portaria do Parque Mangabeiras, na Rua Trifana com Avenida Bandeirantes, entrada mais próxima dos moradores do Bairro Serra, na Região Centro-Sul, vizinha ao parque. A portaria localizada na Praça Cidade do Porto foi fechada durante a pandemia (de COVID 19).

Em fevereiro de 2024 o Estado de Minas produziu uma reportagem informando que o local permanecia fechado, e, desde então, a entrada a pé só era permitida pela portaria na Avenida José do Patrocínio Pontes, a quase 3 km da praça, ou com a utilização de ônibus interno na portaria da Rua Caraça, o que, segundo os moradores, dificultava o acesso ao parque.

Luchese confirmou que a situação permanece. "Com a febre amarela, houve um corte de funcionários, e a portaria permanece fechada há muito tempo. Ela vai precisar de reformas devido ao tempo em desuso."

A promessa é que o local seja reaberto até o segundo semestre deste ano. A entrega, segundo Leonardo, também ajudará com a segurança do local. 'Se a portaria reabre, a vigilância interna ganha mais um ponto de apoio. Atualmente, com a equipe reduzida, fica mais difícil. A entrega vai deixar o local mais seguro."

