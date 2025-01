Grande BH: homem é morto a tiros em tentativa de assalto

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros no Bairro Bom Retiro, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima saiu para comprar cerveja com um amigo quando foram abordados por dois assaltantes, que os intimidaram disparando tiros, em frente de casa.

Depois de o assalto ser anunciado, a vítima e o amigo foram obrigados a colocar as mãos na parede e se deitarem no chão. Segundo o amigo da vítima, os suspeitos gritavam que a ação era uma “fita dada” e que iriam “limpar a casa”. De acordo com a testemunha, havia um terceiro indivíduo envolvido esperando em um carro escuro que estava estacionado na rua.

Conforme o boletim de ocorrência, a testemunha chegou a oferecer R$ 10 mil via pix para os criminosos, que aceitaram em um primeiro momento, mas depois recusaram a quantia. Em seguida, os dois foram obrigados a caminhar em direção a um beco, sob a mira das armas dos suspeitos.

Enquanto caminhavam, a testemunha ouviu disparos. Ela, então, correu pelo beco, fechou o portão da casa e se escondeu nos fundos da residência. Quando voltou ao lado de fora, já se deparou com o corpo da vítima no chão, sem vida, com tiros na cabeça, na nuca e no braço direito. O caso segue sob investigação.