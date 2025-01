Jovem é morto após reagir a assalto em rua de Pinheiros, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu baleado após reagir a um assalto em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (23/1). Ele foi identificado como Vitor Rocha e Silva, de 23 anos.

O jovem e uma outra pessoa foram atacados por um homem na Rua Joaquim Antunes, nas proximidades de um viaduto. Ambos reagiram e avançaram em direção ao ladrão, mas um cúmplice deles apareceu e atirou.

Os suspeitos fugiram de moto levando celulares das vítimas.

A vítima baleada foi socorrida e levada para o Hospital das Clínicas, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares que estavam no bairro chegaram a perseguir os suspeitos até Avenida Morumbi, onde os perderam de vista após uma conversão proibida.

Um homem que ajudou no socorro contou que a vítima morava próximo ao local do crime. Ela passeava pela rua com o namorado pouco depois das 13h quando os criminosos se aproximaram.

A testemunha disse que o ladrão exigiu os celulares, que foram entregues. Mas, na sequência, pediu a senha dos aparelhos. Nesse momento, o homem morto e seu namorado reagiram. Na sequência, outro criminoso apareceu e houve o disparo.

Ao todo, três pessoas teriam participado do roubo, em três motos.

Vizinhos disseram que a região tem sofrido com roubos e furtos