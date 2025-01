Filha de ex-deputada é encontrada morta

O corpo de Gabriella dos Santos Souza, de 25 anos, foi encontrado na Estrada do Pacheco, em São Gonçalo (RJ), na noite da última quarta-feira (22/1). A pastora e ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza - condenada a 50 anos de prisão pelo assassinato de seu marido, Anderson do Carmo -, tenta obter permissão para deixar a Penitenciária Talavera Bruce, em Banguuma, a fim de comparecer ao enterro da filha.

A jovem, que é uma das dezenas de filhos da ex-deputada, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro. O caso foi registrado pela 74ª DP (Alcântara) e transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

A declaração de óbito do Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó indica que uma parada cardiorrespiratória seria o motivo da morte de Gabriella, mas a conclusão ainda depende de exames complementares. A polícia não descarta a possibilidade de feminicídio e vai apurar supostas ameaças que o companheiro da estudante teria feito contra ela por meio de mensagens de áudio no WhatsApp.

Ainda não há informações sobre o enterro de Gabriella. O corpo dela segue no IML de Tribobó.



A moça, que vivia na residência da família, estava sem um local fixo para morar desde que os filhos da ex-deputada saíram da casa em Pendotiba, local onde Anderson do Carmo foi morto.

No dia do assassinato de Anderson, foi Gabriela quem teria informado Flordelis sobre o suposto atentado contra o pastor. No entanto, a jovem acreditava, naquele momento, que ele ainda estava com vida.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata