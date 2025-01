Vídeo: cachorro é resgatado preso em painel de carro

O Corpo de Bombeiros resgatou nesta quarta-feira (22) um cachorro da raça Lulu-da-Pomerânia que ficou preso dentro do painel de um carro, em Luziânia (GO).



Em um vídeo feito pelso Bombeiros, o cachorrinho Paçoca aparece com a cabeça para fora da entrada de rádio, enquanto espera, ansioso, o resgate.



O dono do pet disse aos agentes do 5° BBM (Luziânia) que o animal brincava no interior do veículo quando pulou para dentro do painel. Ele foi ao quartel pedir ajuda.

Felizmente, o animal foi entregue ao dono sem ferimentos.