Um cachorro se escondeu debaixo da cama durante um incêndio e foi resgatado pelo corpo de Bombeiros nessa quinta-feira (6), na cidade de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para combater um incêndio em uma residência no bairro Siderúrgico. Ao chegarem ao local, os bombeiros localizaram rapidamente a origem do fogo, que se dava em um colchão no quarto, e combateram as chamas. A ação impediu que o incêndio se alastrasse para o restante da casa.

Durante a operação, os bombeiros, utilizando equipamentos de proteção respiratória, encontraram um cão escondido debaixo de uma cama no mesmo quarto. O animal estava assustado e cercado pela fumaça, mas foi retirado com segurança e passa bem.

Não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.