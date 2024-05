Se alguém tem algo contra esta união, que diga agora! E quem se manifestou foi o cachorro caramelo. Nessa quinta-feira (15/05), viralizou nas redes sociais um vídeo em que um cachorro caramelo entra na igreja durante a cerimônia de casamento e se diverte com o vestido da noiva.

O episódio aconteceu em Ribeirão Claro, no Paraná, no casamento dos noivos Maire Calegari e Cleiton Henrique.

O momento em que o animal entrou na igreja e brincou com o vestido da noiva foi gravado por convidados e acabou viralizando nas redes. “Meu casamento com participação especial do caramelo”, diz a legenda da postagem, feita pelo noivo Cleiton Henrique no seu perfil do TikTok.

Nos comentários da publicação, os internautas sugerem o casal para adotar o cão. Outras pessoas comentaram dizendo que “se caramelo abençoou, tá abençoado” e “Tecido testado e aprovado pelo doguinho”.