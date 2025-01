Pix: discussão de tributação, transparência, fiscalização e desinformação

Por Vinícius Ayala

Uma recente polêmica em torno da suposta tributação do Pix no Brasil desencadeou um intenso debate público, alimentado por desinformação e mal-entendidos.



O caso, que inicialmente envolve uma normativa fiscal, é ampliado para discussão mais ampla sobre transparência governamental, combate à sonegação fiscal e impacto das notícias falsas no cenário econômico e social. No nosso texto, vamos tentar de forma clara e sucinta sintetizar todos os detalhes desta discussão que evidenciou mais uma vez como a sociedade está suscetível ao controle das narrativas

O contexto: a normativa da Receita Federal

A origem da controvérsia remonta à publicação da Instrução Normativa RFB nº 2.219/2024 pela Receita Federal. O objetivo do documento era ampliar os mecanismos de fiscalização tributária por meio do monitoramento de transações financeiras de valores realizados via Pix e cartões de crédito, exigindo-se dos agentes financeiros o compartilhamento com a receita das informações. Os limites de PIX estabelecidos pela normativa eram de R$ 5 mil por mês para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

A discussão intensificou recentemente, pois esta normativa colocava como início da exigência de compartilhamento das informações o dia 1 de janeiro de 2025. Importante ressaltar que a Receita Federal recebe informações consolidadas dos bancos sobre as movimentações financeiras dos contribuintes desde 2003, com a criação da Decred, que inicialmente focava em operações de cartão de crédito. Em 2015, o Decred foi substituída pela plataforma e-Financeira.

Desde então, bancos tradicionais (públicos e privados) são obrigados a reportar ao Fisco os valores globais movimentados mensalmente pelos contribuintes quando ultrapassavam R$ 2 mil por mês para pessoas físicas (CPF) e R$ 6 mil por mês para empresas (CNPJ).

Vejam que, na verdade, a nova medida não estabelece qualquer tipo de cobrança direta sobre o uso do Pix. O foco era exclusivamente ampliar a capacidade de rastreamento de movimentações financeiras, com o objetivo de combater práticas ilícitas, como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Contudo, o contexto em que a medida foi apresentada - em meio a um ambiente de polarização política e desconfiança generalizada nas instituições - contribuiu para que sua interpretação fosse deturpada.

O papel das fake news na crise de comunicação

Quem quer pagar mais imposto? Ninguém quer, não é? Com a carga tributária já alta o tema de incremento de impostos é indigesto para qualquer governo de direita ou esquerda. Pois bem, neste contexto, o principal motor do desentendimento foi a rápida disseminação das falsas notícias. Mensagens alarmistas e as fake news circularam massivamente nas redes sociais, afirmando que o governo havia instituído uma cobrança direta sobre as transações realizadas via Pix.

Vídeos e textos sensacionalistas chegaram a afirmar que até mesmo pequenos pagamentos, como os realizados no dia a dia por consumidores e pequenos empreendimentos, seriam tributados. A desinformação tomou medidas tão grandes que criou um efeito de cascata de incertezas. Os consumidores conseguiram evitar o uso do Pix, acreditando que poderiam ser prejudicados financeiramente. Os comerciantes, por sua vez, passaram a questionar se deveriam restringir essa forma de pagamento, tendo custos adicionais que comprometessem sua margem de lucro.

Para se ter uma ideia do efeito da boataria, segundo o Banco Central, as operações Pix entre 4 e 10 de janeiro somaram R$ 1,250 bilhões, uma queda de 10,9% ante o mesmo período de dezembro. Além disso, a circulação de notícias falsas desviou o foco do objetivo real da medida: combater a sonegação fiscal. Em vez de discutir a necessidade de aumentar a transparência e a justiça tributária, o debate foi direcionado para questões inexistentes sobre a "tributação do Pix".

A sonegação fiscal e justificativa do Governo

O combate à sonegação fiscal é um dos pilares para garantir a justiça tributária e a sustentabilidade econômica. No Brasil, estima-se que a sonegação fiscal represente cerca de 8% do PIB anual, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). A perda de receita compromete o financiamento de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, além de criar um ambiente desigual em que há poucas contribuições proporcionais enquanto muitos utilizam brechas para escapar de suas obrigações fiscais.

Ao exigir o monitoramento de transações financeiras, o governo objetivou atacar diretamente a evasão de tributos, especialmente entre empresas e pessoas físicas que movimentam altos valores sem declaração ao Fisco. A medida foi baseada em práticas comuns adotadas em países desenvolvidos, onde o rastreamento de grandes transações é ferramenta essencial para evitar crimes financeiros e aumentar a eficiência da arrecadação.

Entretanto, a ausência de uma comunicação clara e pedagógica sobre o alcance da normativa deixou espaço para especulações e mal-entendidos. A falta de diálogo com a sociedade e de esclarecimentos sobre o impacto da medida facilitou a propagação de narrativas falsas.

Resposta e ações do Governo

Diante do cenário de desinformação e da ocorrência negativa, o governo anunciou rapidamente a revogação da instrução normativa. Além disso, publicou a Medida Provisória nº 1.288/2025, que reforça o compromisso com a gratuidade do Pix e proíbe qualquer tipo de tributação sobre transações realizadas por meio desse sistema por pessoas físicas.

A MP também equipara pagamentos feitos via Pix a pagamentos em espécie, determinando que não pode haver diferenciação de preços ou adicionais por essa modalidade. Ao mesmo tempo, medidas foram adotadas para garantir que apenas grandes movimentações financeiras - aquelas acima dos limites pré-estabelecidos - fossem monitoradas, preservando a privacidade dos usuários comuns.

Conclusão: a dualidade do debate

A polêmica em torno da suposta tributação do Pix trouxe à tona duas questões centrais: a importância de combater a sonegação fiscal de maneira eficaz e a vulnerabilidade da sociedade diante da disseminação de notícias falsas. Do ponto de vista fiscal, o Brasil enfrentou um desafio específico de evasão tributária, que corrói a capacidade do Estado de financiar políticas públicas essenciais. Medidas como o monitoramento de grandes transações são instrumentos legítimos e amplamente utilizados em economias avançadas para garantir que todos contribuam de forma justa com o sistema tributário.

No entanto, a eficácia dessas políticas depende de um esforço paralelo de comunicação. Quando mal explicadas, as iniciativas governamentais podem gerar desinformação, desconfiança e resistências desnecessárias. Nesse caso, o erro na comunicação abriu espaço para que as fake news moldassem a percepção pública, desviando o debate para uma falsa narrativa de tributação do Pix. As fake news, por sua vez, demonstraram mais uma vez seu impacto destrutivo.

Ao espalhar informações falsas, fragilizam o diálogo público e comprometem a implementação de políticas essenciais. Para enfrentar esse desafio, é crucial investir em educação midiática, fortalecer os mecanismos de verificação de fatos e melhorar a comunicação institucional. Por fim, o episódio ressalta que o Pix continua gratuito e acessível, representando um marco de inovação financeira no Brasil. Proteger sua integridade e garantir que seu uso esteja alinhado com a justiça tributária são indispensáveis para construir um sistema mais justo e eficiente.