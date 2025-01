Ipatinga: 11 dias após tromba d'água, 1.673 pessoas continuam desalojadas

Onze dias após a tromba d'água que atingiu Ipatinga, no Vale do Aço, em 12 de janeiro, a cidade segue tentando voltar à normalidade. Na ocasião, dez pessoas morreram soterradas, sendo cinco de uma mesma família.

Ipatinga atualmente tem 157 desabrigados e 1.673 desalojados, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Ipatinga nesta quarta-feira (22/01). Em média, a Defesa Civil realiza 150 vistorias por dia para emitir laudos de imóveis e estruturas danificadas.

"Os abrigos contam com servidores e voluntários disponíveis 24 horas, com muito calor humano envolvido para superar este momento triste vivido pela nossa população", disse Nunes.

Até segunda-feira (20), foram recolhidas 8.300 toneladas de material excedente, ou seja, resíduos que vão além do recolhimento diário habitual, durante a limpeza da cidade.

"Ainda há muito a ser feito, mas a cidade hoje está muito melhor em comparação com o que vivemos após a tromba d'água do dia 12. Continuamos investindo pesadamente na limpeza e no recolhimento dos entulhos deixados por toda parte pelo temporal, na desobstrução e correção de encostas e pistas desmoronadas, na vistoria técnica de áreas e na assistência aos desabrigados", declarou o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL).

Ajuda financeira

Após demanda do prefeito, a Caixa Econômica Federal confirmou a habilitação do município para solicitação do saque do FGTS por calamidade pública por trabalhadores residentes em todas as áreas afetadas pelo desastre natural. Também foi deferida a antecipação do pagamento do Bolsa Família aos beneficiários.

O prefeito também publicou no Diário Oficial do Município um decreto que define o pagamento de até um salário mínimo e meio aos desabrigados e desalojados pelas chuvas.

Estado de Calamidade Pública

Segundo a prefeitura da cidade, choveu 80 milímetros em apenas uma hora, causando transbordamentos de córregos, alagamentos e deslizamentos em várias regiões. Mais de 60 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros, incluindo situações de bloqueio de vias devido à destruição de pistas.

No mesmo dia da tragédia, o Executivo de Ipatinga decretou Estado de Calamidade Pública por 180 dias. Com isso, o Governo Federal destinou a quantia de R$ 691 mil para o município, de forma emergencial, para custear os trabalhos relacionados às fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

Entretanto, o município estima que ainda precisará de mais de R$ 500 milhões para realizar as obras de recuperação da cidade.

"Agora, esperamos os recursos das esferas superiores de governo para reconstruir o que foi destruído pela chuva e fazer com que nossa cidade retome a rotina após a tragédia. Pelas estimativas, precisaremos de mais de R$ 500 milhões, mas estamos confiantes", afirmou o prefeito.