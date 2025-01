Vai chover em BH nesta sexta (23)? Confira a previsão do tempo

Jornalista em formação pela UFMG. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou como repórter de Redes entre 2023 e 2024. Atualmente, repórter de fact-checking em colaboração com o Projeto Comprova.

Nesta sexta-feira (24/01), Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura se mantém estável, com mínima prevista de 19 °C e máxima de 32 ºC. A umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

O Inmet prevê que a condição de instabilidade persistirá, levando à ocorrência de chuvas típicas do verão nos próximos dias na grande BH.

Previsão para Minas

Para Minas Gerais, a presença de uma massa de ar quente, instável e úmida favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva típicas da estação do Verão em todas as regiões do estado nesta sexta.

Chuvas com intensidade moderada a forte podem ocorrer especialmente no Oeste, Sul, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

O Inmet alerta que as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de tempestades com chuva entre 20 e 30 mm/h, podendo ocorrer rajada de vento ocasional entre 40 e 60 km/h e queda de Granizo em áreas isoladas do estado de Minas Gerais, até a manhã de hoje.