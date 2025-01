O número de acidentes e de pessoas que perderam suas vidas nas estradas estaduais ou vias de Minas Gerais e de Belo Horizonte disparou entre 2023 e 2024 segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O número de mortes no trânsito de BH aumentou 17,2% no período, passando de 139 para 163 óbitos. Os acidentes com mortes aumentaram de 134 para 158 (17,9%).





Já em Minas Gerais, o aumento de vítimas que perderam suas vidas foi de 3,7%, passando de 2.044 para 2.120 entre 2023 e 2024, segundo a Sejusp. Os acidentes com mortes também aumentaram no estado, saltando de 1.887 para 1.939 (+2,7%) no mesmo período.

Por outro lado, o número de pessoas feridas com gravidade ou levemente em acidentes com veículos caiu tanto em Minas Gerais quanto em Belo Horizonte, de acordo com a Sejusp.

Em 2023, foram 72.411 feridos no estado e, em 2024, 71.955, uma queda leve ou estabilidade de 0,6%, enquanto em BH os feridos se reduziram de 13.641 para 13.257 (-2,8%) em igual período.





Em 2024, o Anel Rodoviário foi a via mineira com mais vítimas de acidentes, chegando a 954, seguido pela Avenida Cristiano Machado, com 760 e a Avenida Presidente Antônio Carlos, com 499.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Em termos de vítimas que perderam suas vidas, o Anel Rodoviário de BH segue como o mais mortal, com 36 óbitos, seguido pela MGC-135, em Bocaiuva, no Norte de Minas, com 15 óbitos, e pela BR-251, em Unaí, no Noroeste mineiro, onde 13 pessoas perderam suas vidas, o mesmo quantitativo da MGC-135, em Corinto, na Região Central.