Álvaro Damião quer acelerar a transferência do Anel Rodoviário para a PBH

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), quer acelerar a transferência da gestão do Anel Rodoviário para a capital. Em Brasília para a cerimônia de assinatura da concessão da BR-381 nesta quarta-feira (22/1), Damião disse que é preciso “quebrar a burocracia” para que o processo de municipalização seja feito de maneira mais rápida.

Segundo o prefeito em exercício, a transferência dos 26,2 quilômetros do Anel já é dada como certa entre as partes. “O que falta agora são datas, quebrar um pouco a burocracia para que isso aconteça rápido. Hoje, a gente percebe claramente que o sonho é dos dois: é do governo federal em ajudar Belo Horizonte e é de Belo Horizonte, pois o Anel Rodoviário é uma grande avenida que passa pela capital”, disse Damião em entrevista.

Logo após o segundo turno, o prefeito Fuad Noman (PSD) visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL). O encontro, no dia 7 de novembro, selou o acordo da municipalização do Anel, além de um convênio para o repasse de R$ 65 milhões para obras em dois viadutos na rodovia.

Os recursos virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) e serão usados na primeira fase de intervenções na via: a construção de alças de acesso entre o Anel Rodoviário e a BR-040 e a ligação com a Via Expressa.

De acordo com a PBH, o objetivo da municipalização é compatibilizar a infraestrutura existente com as características atuais e projeções para o futuro, oferecendo condições adequadas e seguras para a mobilidade.

BR-381

O evento da BR-381 selou o contrato de concessão com a vencedora do leilão, 4UM Investimentos, que deverá investir R$ 5,5 bilhões em intervenções na estrada entre Belo Horizonte e Governador Valadares. As primeiras obras de duplicação na estrada devem ficar prontas até 2029.

As obras incluem 106, quilômetros de de duplicações; 83 quilômetros de faixas adicionais; 9,74 quilômetros de vias marginais; 34 contornos e cruzamentos; 23 passarelas; 166 pontos de ônibus; uma rampa de escape; um ponto de parada e descanso para caminhoneiros; e pontos de suporte aos usuários da estrada.

A concessionária também deverá, ao longo dos 30 anos em que será a responsável pelos 297,4 quilômetros da estrada, investir R$ 3,7 bilhões na operação da via com serviços de manutenção e atendimento aos usuários.