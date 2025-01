Renan Filho critica ausência de Zema em evento da 381: 'Apequena o gestor'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), não poupou o governador Romeu Zema (Novo) pela ausência do mineiro no evento de assinatura da concessão da BR-381 nesta quarta-feira (22/1), no Palácio do Planalto. A cerimônia marca o início da gestão privada da estrada conhecida como "Rodovia da Morte" no trecho de cerca de 300 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Zema, com agenda na Associação Mineira de Municípios (AMM), não compareceu ao evento. A privatização da BR-381 é um imbróglio que se arrasta há décadas, bem como a reivindicação pela duplicação da estrada, conhecida pelas curvas sinuosas, o relevo acidentado e a alta frequência de acidentes graves.

Renan Filho saudou o prefeito em exercício de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), que acompanhou a cerimônia da plateia. Na sequência, lamentou a ausência de Zema no evento.

“Digo isso, prefeito, porque eu fui governador (de Alagoas) e gostaria muito de receber esses investimentos. E mais, eu vi o governo de Minas muitas vezes cobrando investimentos no governo passado e nesse agora, mas não o vejo nesse momento. Parece que a cobrança é mais política e menos pela obra. Isso apequena o gestor público. O gestor público pode ser agente político ou não, pode ter caráter mais técnico; pode ser operário ou empresário. Ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão e é isso que o governo de Minas faz ao não estar presente quando se dá uma solução ampla, geral e irrestrita ao problema da Rodovia da Morte”, afirmou durante discurso.

De acordo com o edital de concessão, a 4UM Investimentos deverá investir R$ 5,5 bilhões em intervenções na estrada. As primeiras obras de duplicação na estrada devem ficar prontas até 2029.

As obras incluem 106, quilômetros de de duplicações; 83 quilômetros de faixas adicionais; 9,74 quilômetros de vias marginais; 34 contornos e cruzamentos; 23 passarelas; 166 pontos de ônibus; uma rampa de escape; um ponto de parada e descanso para caminhoneiros; e pontos de suporte aos usuários da estrada.

A concessionária também deverá, ao longo dos 30 anos em que será a responsável pelos 297,4 quilômetros da estrada, investir R$ 3,7 bilhões na operação da via com serviços de manutenção e atendimento aos usuários.