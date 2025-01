Zema rebate críticas de Lula e diz que evento da BR-381 é 'burocrático'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador Romeu Zema (Novo) foi às redes sociais rebater as críticas que recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), nesta quarta-feira (22/1), na cerimónia de assinatura do contrato de privatização da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Segundo Zema, os governos petistas já prometeram obras na chamada “Rodovia da Morte” em outras ocasiões, mas não entregou. Para o chefe do Executivo mineiro, eventos como o que ocorreu no Palácio do Planalto são “burocráticos”.

“Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381 eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos”, disse o governador.

Zema não compareceu ao evento em Brasília pois cumpria com agenda na Associação Mineira de Municípios (AMM). Por sua vez, o prefeito em exercício de BH, Álvaro Damião (União Brasil), acompanhou a cerimônia representando o prefeito Fuad Noman (PSD), internado na capital para tratar de um quadro de insuficiência respiratória.

Renan Filho lembrou que o governo de Minas já cobrava os investimentos anunciados desde a gestão anterior do Planalto, mas afirmou que essa cobrança seria um movimento político. “Isso apequena o gestor público. O gestor público pode ser agente político ou não, pode ter caráter mais técnico; pode ser operário ou empresário. Ele só não pode priorizar a política contra o interesse do cidadão e é isso que o governo de Minas faz”, disse.

O presidente Lula lembrou das críticas de Zema ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida da União (Propag), e disse que o governador deveria conceder um prêmio a ele por viabilizar a renegociação do débito de R$ 160 bilhões com o governo federal.

“Ele deveria me dar um prêmio de único presidente da República que ele tem conhecimento que nunca vetou absolutamente nada de nenhum prefeito ou governador por ser oposição. O que nós fizemos para os estados que não pagavam as dívidas só Jesus Cristo faria”, afirmou Lula.

De acordo com o edital de concessão, a vencedora do leilão de concessão, 4UM Investimentos deverá investir R$ 5,5 bilhões em intervenções na estrada. As primeiras obras de duplicação na estrada devem ficar prontas até 2029.

As obras incluem 106 quilômetros de duplicações; 83 quilômetros de faixas adicionais; 9,74 quilômetros de vias marginais; 34 contornos e cruzamentos; 23 passarelas; 166 pontos de ônibus; uma rampa de escape; um ponto de parada e descanso para caminhoneiros; e pontos de suporte aos usuários da estrada.

A concessionária também deverá, ao longo dos 30 anos em que será a responsável pelos 297,4 quilômetros da estrada, investir R$ 3,7 bilhões na operação da via com serviços de manutenção e atendimento aos usuários.