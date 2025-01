Dois suspeitos de cometer um crime em 2014 só agora devem ir a júri popular. Breno Stanlley e Gabryel Kristian são acusados do assassinato de Humberto Sena, de 20 anos, durante a Virada Cultural de BH, em 31 de agosto daquele ano. Os dois teriam esfaqueado o abdômen da vítima, com um canivete, e ainda golpeado a cabeça dela com uma garrafa.

A decisão foi expedida pelo juiz Marcelo Rodrigues Fioravante, do 1º Tribunal do Júri. Porém, a data para o julgamento ainda não foi marcada. Em 2021, a Justiça já havia determinado a realização do júri popular, que, no entanto, ainda não ocorreu.

Na primeira versão do crime, registrado em um boletim de ocorrência pelo primo da vítima, consta que Humberto teria sido ferido ao reagir a um assalto. Mas, ao longo das investigações realizadas pela Polícia Civil, os relatos foram mudando.





Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Humberto abordou uma garota durante o evento, sem saber que ela era namorada de Breno e irmã de Gabryel.

A atitude incomodou os suspeitos: Breno, então, teria sacado um canivete do bolso e golpeado a vítima. Gabryel ainda teria desferido uma garrafada na cabeça de Humberto, depois que ele já estava caído no chão.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII às pressas, com ferimentos graves. O jovem ficou internado durante 22 dias, mas acabou morrendo por falência múltipla dos órgãos.