Um homem foi preso depois de ser denunciado pela esposa por agressão e cárcere privado, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele é suspeito de manter a mulher sem comunicação, além de agredi-la e estupra-la, de acordo com os relatos da vítima.

Ela tem 38 anos e contou que era mantida dentro de casa, no Bairro Residencial Integração, e só saia com autorização do marido, que tem a mesma idade.

De acordo com a denúncia, ele praticava vários tipos de violência, incluindo agressões físicas, como afogamento, além de passar por violência psicológica. Ela também seria obrigada a fazer sexo com o homem.

Para não relatar à família o que passava em casa, o marido teria tomado o celular da companheira. O casal tem um filho e vivia na mesma casa há 4 meses. Eles se tinham se separado e reataram o relacionamento.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o homem tem várias passagens pelo sistema prisional, entre elas tráfico de drogas e até mesmo uma agressão à mãe dele, que tem uma medida protetiva contra o filho.

A delegada da mulher, Lia Valechi, contou que, quando o homem estava preso e ganhou liberdade, se aproximou da vítima. Após um episódio em que o marido teria causado um traumatismo leve em sua cabeça, a mulher fugiu de casa e estava com a irmão.

“Ela foi para casa da irmã. Dias depois, ele foi ao local, a obrigou a entrar em um carro e novamente a agrediu, foi quando ela denunciou e acabou preso”, explicou a delegada.