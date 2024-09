Delegado avalia que havia risco na manutenção da liberdade do suspeito

Um homem, de 70 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil, em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, investigado por estupro de vulnerável. Até o momento, três vítimas de 12, 13 e 14 anos foram identificadas.

As investigações tiveram início após os pais de uma das vítimas denunciaram o crime à polícia. Os policiais também tinham recebido relatórios de acompanhamento especializado realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).





As apurações apontam que, em ocorrência recente, o investigado estava sozinho em uma residência com uma adolescente de 14 anos. Na ocasião, o idoso foi surpreendido por uma das moradoras da casa, momento em que ele correu para um quarto e se escondeu dentro do guarda-roupa.





O suspeito, que afirma ter sido convidado para assistir a um filme, estava no local sem que a mãe da vítima soubesse.





O delegado Bruno Vinícius, de Conceição das Alagoas, avalia que havia risco na manutenção da liberdade do suspeito. Bruno, então, solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi deferido e cumprido nesta quinta-feira (5/9). O idoso foi levado para o sistema prisional. A polícia investiga se existem mais vítimas.

