Uma briga de um casal de pessoas em situação de rua mobilizou a Polícia Militar, na noite de terça-feira (21/1), e levou à prisão, em flagrante, de um homem de 36 anos, em Belo Horizonte. Ele agrediu sua companheira, de 48 anos.





A mulher, segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Guarda Civil Municipal, deu entrada na UPA Venda Nova, na capital mineira, em função das agressões sofridas. Ela tinha um sangramento no rosto, além de escoriações e arranhões no peito.





Ela contou aos policiais que mantém um relacionamento com o suspeito há cerca de quatro meses, e que esta não tinha sido a primeira vez que foi agredida por ele.





No último domingo (19/1), o mesmo homem tinha sido preso por agredir outra pessoa. Segundo os guardas municipais, ele tem histórico de violência e foi preso e encaminhado para a Delegacia de Proteção à Mulher da Polícia Civil. Em seguida, será levado para o sistema prisional.

