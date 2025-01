O pedido de socorro de uma mulher mobilizou moradores do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, que acionaram a Polícia Militar (PM), na madrugada desta sexta-feira (3/1). Com a chegada dos militares, descobriu-se que uma mulher era mantida refém por um homem, em um apartamento da Rua Godofredo de Araújo.









Embora não houvesse ocorrência registrada anteriormente pela mulher contra o suspeito, ele foi preso por cárcere privado. De acordo com os vizinhos do imóvel, a vítima era não morava e nunca havia sido vista com o homem.





A vítima foi levada para a UPA Leste, onde exames comprovaram que ela não tinha marcas de agressão. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher que seguirá com a investigação.